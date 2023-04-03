Калныньш: Звонит телефон, мужской голос: "Мы из Израиля", но не представляется. И когда он спросил, не боюсь ли я странной номинации "иноагент", я сказал, что мне чихать на него и на эти номинации

"Ну как по-другому? Недавно звонит телефон, и мужской голос говорит: "Здрасьте". – "Здрасьте. Вы кто?" – "Мы из Израиля". Но не представляется. "Я слушаю вас". И он задает какого-то политического содержания вопросы. Но я постепенно понимаю, что это провокация какая-то. И когда он задал мне вопрос, не боюсь ли я, что меня включат в какой-то черный список и в странную номинацию "иностранный агент", я ему сказал, что мне чихать на него, и на его вопросы, и на все эти номинации", – сказал актер.
Он уточнил, что на самом деле употребил "немножко другое слово, более откровенное, нецензурное".
"Обиделся человечек. Но стоило все-таки кого-то послать. Потому что сразу взорвалось несколько таких гнойных образований, и этот гной в интернете на меня напал. Там и мои коллеги какие-то высказываются, какой я мерзавец. Потому что появился на экране человек в возрасте моего внука и рассуждает, что я ему что-то должен", – отметил Калныньш.
По словам актера, он как-то сказал, что советское кино с его участием он не собирается детям показывать, "потому что технически устарело все и по звуку, и по картинке".
"Потому что мои дети пользуются такими технологиями, которые нам и не снились тогда. Сказал, что я упакую это все и выброшу. И это их затронуло. И я, значит, тоже в каком-то списке. Эти гнойные образования показали, кто это и откуда. Так что полезно иногда", – считает Калныньш.
Позже он еще раз вернулся к теме "списков".
"Я на пенсии. И поэтому тоже пофиг это все. Какой-то список..." – подчеркнул актер.
Ивар Калныньш: Я всю Украину объездил. Поэтому мне очень сложно слышать, что мариупольский театр взорвали, что бомбят Чернигов, Херсон. Читайте полную версию интервью
Законодательство об "иноагентах" появилось в России в 2012 году. Вначале местный минюст вносил в реестр только организации, с 2020 года начал вносить туда и физические лица. Критерии, по которым вносят в реестр, как отметило издание "Север.Реалии", в законе четко не определены, это позволяет российским властям "преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека".
В декабре 2022 года в РФ вступили в силу изменения в законодательство об "иноагентах". В стране действует единый реестр "иноагентов".
Калныньш родился в 1948 году в Риге. Снимался во многих латвийских и советских фильмах и сериалах, в том числе в "ТАСС уполномочен заявить", "Зимняя вишня", "Не стреляйте в белых лебедей", после распада СССР его приглашали в российские проекты.