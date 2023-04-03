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"Можно, попозже расскажу?" Задержанная в РФ после убийства Татарского ответила на вопрос о взорвавшейся статуэтке

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Трепову спрашивали, понимает ли, за что задержана
Трепову спрашивали, понимает ли, за что задержана
Скриншот: Meduza / YouTube

Россиянка Дарья Трепова, которую в РФ подозревают в причастности к гибели 2 апреля на "творческом вечере" в кафе в Санкт-Петербурге российского пропагандиста Владлена Татарского, отказалась говорить, кто ей передал статуэтку, которая взорвалась. Это следует из записи МВД РФ, которую 3 апреля опубликовала "Медуза".

Трепову спросили, понимает ли она, за что задержана.

"Понимаю. За, я бы сказала, пребывание на месте убийства Владлена Татарского", – ответила она.

"Что ты сделала?" – задали ей вопрос.

"Я принесла туда статуэтку, которая взорвалась", – объяснила Трепова.

"А кто тебе передал эту статуэтку?"

"Можно, я попозже расскажу?"

На этом запись обрывается.

Ранее петербургское издание "Фонтанка" опубликовало видео, на котором якобы снято, как Трепова заносит статуэтку в кафе, где позже погиб пропагандист.

"Медуза" пишет, что Трепова – 1997-го года рождения.

Издание приводит информацию из разных российских СМИ, согласно которым Трепова "известна в кругу петербургских феминисток и политактивистов, ранее работала продавщицей в магазине винтажной одежды, но затем переехала в Москву и прибыла в Санкт-Петербург накануне взрыва.

О задержании Треповой российские силовики объявили 3 апреля.

Количество пострадавших в результате взрыва на данный момент достигло 32 человек. В пресс-службе минздрава РФ сообщили, что состояние 10 из них оценивается как тяжелое.

ВИДЕО
Видео: Meduza / YouTube
Контекст:

Татарский (настоящее имя – Максим Фомин) – уроженец Макеевки Донецкой области (родился в 1982 году). Согласно сообщениям роспропаганды, он присоединился к боевикам "ЛНР" в 2014 году, когда РФ начала войну на Донбассе.

30 сентября 2022 года он был в Георгиевском зале на выступлении президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, посвященном попытке незаконной аннексии части территорий Украины, и рассказывал о желании "нагинать всю Европу".

Он внесен в базу сайта "Миротворец" как военный преступник.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, взрыв, убийство, Санкт-Петербург, пропаганда, российская пропаганда, задержание, кафе, Дарья Трепова, Владлен Татарский
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