"Можно, попозже расскажу?" Задержанная в РФ после убийства Татарского ответила на вопрос о взорвавшейся статуэтке

Трепову спросили, понимает ли она, за что задержана.
"Понимаю. За, я бы сказала, пребывание на месте убийства Владлена Татарского", – ответила она.
"Что ты сделала?" – задали ей вопрос.
"Я принесла туда статуэтку, которая взорвалась", – объяснила Трепова.
"А кто тебе передал эту статуэтку?"
"Можно, я попозже расскажу?"
На этом запись обрывается.
Ранее петербургское издание "Фонтанка" опубликовало видео, на котором якобы снято, как Трепова заносит статуэтку в кафе, где позже погиб пропагандист.
"Медуза" пишет, что Трепова – 1997-го года рождения.
Издание приводит информацию из разных российских СМИ, согласно которым Трепова "известна в кругу петербургских феминисток и политактивистов, ранее работала продавщицей в магазине винтажной одежды, но затем переехала в Москву и прибыла в Санкт-Петербург накануне взрыва.
О задержании Треповой российские силовики объявили 3 апреля.
Количество пострадавших в результате взрыва на данный момент достигло 32 человек. В пресс-службе минздрава РФ сообщили, что состояние 10 из них оценивается как тяжелое.
Татарский (настоящее имя – Максим Фомин) – уроженец Макеевки Донецкой области (родился в 1982 году). Согласно сообщениям роспропаганды, он присоединился к боевикам "ЛНР" в 2014 году, когда РФ начала войну на Донбассе.
30 сентября 2022 года он был в Георгиевском зале на выступлении президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, посвященном попытке незаконной аннексии части территорий Украины, и рассказывал о желании "нагинать всю Европу".
Он внесен в базу сайта "Миротворец" как военный преступник.