"Можно, попозже расскажу?" Задержанная в РФ после убийства Татарского ответила на вопрос о взорвавшейся статуэтке

Трепову спрашивали, понимает ли, за что задержана Скриншот: Meduza / YouTube

Трепову спросили, понимает ли она, за что задержана.

"Понимаю. За, я бы сказала, пребывание на месте убийства Владлена Татарского", – ответила она.

"Что ты сделала?" – задали ей вопрос.

"Я принесла туда статуэтку, которая взорвалась", – объяснила Трепова.

"А кто тебе передал эту статуэтку?"

"Можно, я попозже расскажу?"

На этом запись обрывается.

Ранее петербургское издание "Фонтанка" опубликовало видео, на котором якобы снято, как Трепова заносит статуэтку в кафе, где позже погиб пропагандист.

"Медуза" пишет, что Трепова – 1997-го года рождения.

Издание приводит информацию из разных российских СМИ, согласно которым Трепова "известна в кругу петербургских феминисток и политактивистов, ранее работала продавщицей в магазине винтажной одежды, но затем переехала в Москву и прибыла в Санкт-Петербург накануне взрыва.

О задержании Треповой российские силовики объявили 3 апреля.

Количество пострадавших в результате взрыва на данный момент достигло 32 человек. В пресс-службе минздрава РФ сообщили, что состояние 10 из них оценивается как тяжелое.

ВИДЕО

Видео: Meduza / YouTube