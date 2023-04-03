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Следственный комитет России объявил о задержании подозреваемой в убийстве "военкора" Татарского

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Трепова (на фото первая слева), предположительно, принесла на встречу взрывное устройство
Трепова (на фото – первая слева), предположительно, принесла на встречу взрывное устройство
Фото: Фонтанка SPB Online / Telegram

Подозреваемая в причастности ко взрыву в кафе в Санкт-Петербурге (Россия) 2 апреля Дарья Трепова задержана. Об этом Следственный комитет РФ 3 апреля сообщил в Telegram.

По данным "Фонтанки", девушку задержали на съемной квартире в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Позже издание уточнило, что это жилье знакомого ее мужа. Девушка приехала в Петербург из Москвы, но задерживаться надолго здесь она не планировала – у подозреваемой были куплены билеты в Узбекистан.

Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что Трепова снимала квартиру рядом с кафе. После происшествия она пошла в эту квартиру, переоделась и уехала из района покушения, писал Shot.

2 апреля во время "творческого вечера" российского пропагандиста Владлена Татарского в кафе в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, Татарский погиб. Кафе, по данным "Фонтанки", ранее принадлежало основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

Следком РФ открыл уголовное дело по факту "убийства общеопасным способом". Как пишет ТАСС, мощность взрывного устройства составила более 200 граммов в тротиловом эквиваленте. 

Количество пострадавших в результате взрыва на данный момент достигло 32 человек. В пресс-службе минздрава РФ сообщили, что состояние 10 из них оценивается как тяжелое. 

Ранее "Интерфакс" со ссылкой на свои источники сообщал, что полиция уже задержала девушку, которая, предположительно, подарила Татарскому статуэтку со взрывчаткой. 

Контекст:

Татарский (настоящее имя – Максим Фомин) – уроженец Макеевки Донецкой области (родился в 1982 году). Согласно сообщениям роспропаганды, он присоединился к боевикам "ЛНР" в 2014 году, когда РФ начала войну на Донбассе.

30 сентября 2022 года он был в Георгиевском зале на выступлении президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, посвященном попытке незаконной аннексии части территорий Украины, и рассказывал о желании "нагинать всю Европу".

Он внесен в базу сайта "Миротворец" как военный преступник. 

Теги: Россия, взрыв, убийство, Санкт-Петербург, раненые, задержание, пострадавшие
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