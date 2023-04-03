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В России обвинили в организации убийства Татарского спецслужбы Украины и фонд Навального

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В РФ заявили, что теракт якобы готовили украинские спецслужбы
В РФ заявили, что теракт якобы готовили украинские спецслужбы
Фото: Фонтанка SPB Online / Telegram

Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что взрыв в Санкт-Петербурге 2 апреля, в результате которого погиб прокремлевский военкор Владлен Татарский, – это якобы теракт, спланированный спецслужбами Украины.

В заявлении говорится, что якобы к этому была привлечена агентура из числа лиц, сотрудничающих с Фондом борьбы с коррупцией, основанным оппозиционером Алексеем Навальным. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство Татарского "является терактом", а к его планированию могут иметь отношение украинские спецслужбы, сообщает ТАСС. По его словам, Путин был незамедлительно проинформирован о произошедшем.

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов заявил, что организация не причастна к взрыву. По его мнению, то, что пытаются обвинить фонд, – это попытка увеличить тюремный срок Навальному.

"Все то, что происходит, говорит о том, что в реальности это ФСБшники просто сами устранили этого пропагандиста. Они этим занимаются с 2014 года: травят и убивают друг друга весело, делят рынки. Просто далеко не все случаи публичны. А сегодня им очень удобно приписать сюда и ФБК. Нужен не только внешний абсолютный враг в виде Украины, но и внутренний в виде команды Навального", – написал он в Telegram.

Контекст:

Татарский (настоящее имя – Максим Фомин) – уроженец Макеевки Донецкой области (родился в 1982 году). Согласно сообщениям роспропаганды, он присоединился к боевикам "ЛНР" в 2014 году, когда РФ начала войну на Донбассе.

30 сентября 2022 года он был в Георгиевском зале на выступлении президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, посвященном попытке незаконной аннексии части территорий Украины, и рассказывал о желании "нагинать всю Европу".

Он внесен в базу сайта "Миротворец" как военный преступник.

2 апреля во время "творческого вечера" Татарского в кафе в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, Татарский погиб. Кафе, по данным "Фонтанки", ранее принадлежало основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

Количество пострадавших в результате взрыва на данный момент достигло 32 человек. В пресс-службе минздрава РФ сообщили, что состояние 10 из них оценивается как тяжелое. 

Полиция задержала Дарью Трепову, которая, предположительно, подарила Татарскому статуэтку со взрывчаткой.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: теракт, взрыв, Алексей Навальный, Санкт-Петербург, Дмитрий Песков, спецслужбы, Владлен Татарский
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