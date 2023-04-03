"Об этом должна думать Россия". Зеленский отреагировал на убийство пропагандиста Татарского в Петербурге

По его словам, эта тема не входит в круг интересов главы Украинского государства.
"Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или в Москве. Об этом должна думать Россия. Я думаю о нашей стране", – сказал Зеленский.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство Татарского "является терактом", а к его планированию могут иметь отношение украинские спецслужбы, сообщает ТАСС.
Национальный антитеррористический комитет РФ также озвучил версию, что взрыв в Санкт-Петербурге 2 апреля, в результате которого погиб прокремлевский военкор Татарский, – это якобы теракт, спланированный спецслужбами Украины.
Татарский (настоящее имя – Максим Фомин) – уроженец Макеевки Донецкой области (родился в 1982 году). Согласно сообщениям роспропаганды, он присоединился к боевикам "ЛНР" в 2014 году, когда РФ начала войну на Донбассе.
30 сентября 2022 года он был в Георгиевском зале на выступлении президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, посвященном попытке незаконной аннексии части территорий Украины, и рассказывал о желании "нагинать всю Европу".
Он внесен в базу сайта "Миротворец" как военный преступник.
2 апреля во время "творческого вечера" Татарского в кафе в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, Татарский погиб. Кафе, по данным "Фонтанки", ранее принадлежало основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.
Количество пострадавших в результате взрыва на данный момент достигло 32 человек. В пресс-службе минздрава РФ сообщили, что состояние 10 из них оценивается как тяжелое.
Полиция задержала Дарью Трепову, которая, предположительно, подарила Татарскому статуэтку со взрывчаткой.