"Об этом должна думать Россия". Зеленский отреагировал на убийство пропагандиста Татарского в Петербурге

По его словам, эта тема не входит в круг интересов главы Украинского государства.

"Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или в Москве. Об этом должна думать Россия. Я думаю о нашей стране", – сказал Зеленский.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство Татарского "является терактом", а к его планированию могут иметь отношение украинские спецслужбы, сообщает ТАСС.

Национальный антитеррористический комитет РФ также озвучил версию, что взрыв в Санкт-Петербурге 2 апреля, в результате которого погиб прокремлевский военкор Татарский, – это якобы теракт, спланированный спецслужбами Украины.