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"Об этом должна думать Россия". Зеленский отреагировал на убийство пропагандиста Татарского в Петербурге

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3 апреля Зеленский ездил в деоккупированную часть Черниговской области
3 апреля Зеленский ездил в деоккупированную часть Черниговской области
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в деоккупированном селе Ягодное Черниговской области прокомментировал тему гибели российского пропагандиста Владлена Татарского. Президента 3 апреля цитирует "Укринформ".

По его словам, эта тема не входит в круг интересов главы Украинского государства.

"Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или в Москве. Об этом должна думать Россия. Я думаю о нашей стране", – сказал Зеленский.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство Татарского "является терактом", а к его планированию могут иметь отношение украинские спецслужбы, сообщает ТАСС.

Национальный антитеррористический комитет РФ также озвучил версию, что взрыв в Санкт-Петербурге 2 апреля, в результате которого погиб прокремлевский военкор Татарский, – это якобы теракт, спланированный спецслужбами Украины.

Контекст:

Татарский (настоящее имя – Максим Фомин) – уроженец Макеевки Донецкой области (родился в 1982 году). Согласно сообщениям роспропаганды, он присоединился к боевикам "ЛНР" в 2014 году, когда РФ начала войну на Донбассе.

30 сентября 2022 года он был в Георгиевском зале на выступлении президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, посвященном попытке незаконной аннексии части территорий Украины, и рассказывал о желании "нагинать всю Европу".

Он внесен в базу сайта "Миротворец" как военный преступник.

2 апреля во время "творческого вечера" Татарского в кафе в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, Татарский погиб. Кафе, по данным "Фонтанки", ранее принадлежало основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

Количество пострадавших в результате взрыва на данный момент достигло 32 человек. В пресс-службе минздрава РФ сообщили, что состояние 10 из них оценивается как тяжелое. 

Полиция задержала Дарью Трепову, которая, предположительно, подарила Татарскому статуэтку со взрывчаткой.

Теги: Россия, Украина, теракт, Владимир Зеленский, Владлен Татарский
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