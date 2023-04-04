Смерть пропагандиста Татарского может стать переломным моментом в войне в Украине – Bloomberg

Есть вероятность, что его убийство может стать переломным моментом для страны-агрессора РФ в войне против Украины, пишет издание. Взрыв произошел в ресторане, связанном с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Татарский вел популярный в России Telegram-канал, где в последнее время резко критиковал военное руководство оккупантов за неудачи на поле боя.

Другие российские пропагандисты также начали жаловаться, что РФ грозит неминуемое военное поражение, так как Украина накапливает силы и бронетехнику и готовит контрнаступление.

"Прорыв Украины в масштабах прошлого года, когда она вернула себе Харьковскую область и Херсон, скорее всего, еще больше усилит напряженность между соперничающими группировками в России из-за ответственности за неудачную войну", – пишет издание.

Оно напоминает, что Татарский присутствовал в Кремле в сентябре 2022 года, когда президент РФ Владимир Путин объявил об аннексии четырех областей Украины. Тогда пропагандист опубликовал видео, на котором говорил: "Мы всех победим, всех убьем, всех ограбим. Все будет так, как мы хотим".

"Теперь Украина готовится вернуть себе оккупированные территории, Путин обвиняется в военных преступлениях, а Татарский мертв. Независимо от того, кто несет ответственность, с тех пор как Путин начал вторжение, кажется, что все идет не так, как ожидала Россия", – отмечает Bloomberg.