Смерть пропагандиста Татарского может стать переломным моментом в войне в Украине – Bloomberg

Есть вероятность, что его убийство может стать переломным моментом для страны-агрессора РФ в войне против Украины, пишет издание. Взрыв произошел в ресторане, связанном с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.
Татарский вел популярный в России Telegram-канал, где в последнее время резко критиковал военное руководство оккупантов за неудачи на поле боя.
Другие российские пропагандисты также начали жаловаться, что РФ грозит неминуемое военное поражение, так как Украина накапливает силы и бронетехнику и готовит контрнаступление.
"Прорыв Украины в масштабах прошлого года, когда она вернула себе Харьковскую область и Херсон, скорее всего, еще больше усилит напряженность между соперничающими группировками в России из-за ответственности за неудачную войну", – пишет издание.
Оно напоминает, что Татарский присутствовал в Кремле в сентябре 2022 года, когда президент РФ Владимир Путин объявил об аннексии четырех областей Украины. Тогда пропагандист опубликовал видео, на котором говорил: "Мы всех победим, всех убьем, всех ограбим. Все будет так, как мы хотим".
"Теперь Украина готовится вернуть себе оккупированные территории, Путин обвиняется в военных преступлениях, а Татарский мертв. Независимо от того, кто несет ответственность, с тех пор как Путин начал вторжение, кажется, что все идет не так, как ожидала Россия", – отмечает Bloomberg.
Татарский (настоящее имя – Максим Фомин) – уроженец Макеевки Донецкой области (родился в 1982 году). Согласно сообщениям роспропаганды, он присоединился к боевикам "ЛНР" в 2014 году, когда РФ начала войну на Донбассе. 30 сентября 2022 года Татарский был в Георгиевском зале на выступлении президента страны-агрессора РФ Путина, посвященном попытке незаконной аннексии части территорий Украины, и рассказывал о желании "нагнуть всю Европу". Он внесен в базу сайта "Миротворец" как военный преступник.
2 апреля 2023 года во время "творческого вечера" Татарского в кафе в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, Татарский погиб. Кафе, по данным "Фонтанки", ранее принадлежало Пригожину. Количество пострадавших в результате взрыва на данный момент достигло 32 человек. В пресс-службе минздрава РФ сообщили, что состояние 10 из них оценивается как тяжелое.
Полиция задержала Дарью Трепову, которая, предположительно, подарила Татарскому статуэтку со взрывчаткой.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство Татарского "является терактом", а к его планированию могут иметь отношение украинские спецслужбы, сообщает ТАСС. Национальный антитеррористический комитет РФ также озвучил версию, что взрыв, в результате которого погиб Татарский, – это якобы теракт, спланированный спецслужбами Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский 3 апреля заявил, что тема убийства Татарского не входит в круг его интересов. По его словам, о том, что происходит в Санкт-Петербурге или Москве, "должна думать Россия".