В РФ Треповой предъявили обвинения в убийстве Татарского, она якобы выполняла указания "с территории Украины"

"Предъявлено обвинение Дарье Треповой. Ей инкриминируется совершение преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ, ч. 4 ст. 222.1 (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой)", – говорится в сообщении.
Следком утверждает, что статуэтку, которая впоследствии взорвалась и убила пропагандиста, Трепова принесла в кафе, "выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины".
26-летнюю Трепову хотят отправить под арест.
По данным российских СМИ, Трепова "известна в кругу петербургских феминисток и политактивистов, ранее работала продавщицей в магазине винтажной одежды, но затем переехала в Москву и прибыла в Санкт-Петербург накануне взрыва.
О задержании Треповой российские силовики объявили 3 апреля. Позже МВД РФ распространило видео с частью допроса задержанной. На вопрос, кто ей передал статуэтку, она ответила: "Можно, я попозже расскажу?"
Количество пострадавших в результате взрыва достигло 32 человек. В пресс-службе минздрава РФ сообщили, что состояние 10 из них оценивается как тяжелое.
Татарский (настоящее имя – Максим Фомин) – уроженец Макеевки Донецкой области (родился в 1982 году). Согласно сообщениям роспропаганды, он присоединился к боевикам "ЛНР" в 2014 году, когда РФ начала войну на Донбассе.
30 сентября 2022 года он был в Георгиевском зале на выступлении президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, посвященном попытке незаконной аннексии части территорий Украины, и рассказывал о желании "нагинать всю Европу".
Он внесен в базу сайта "Миротворец" как военный преступник.