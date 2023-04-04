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В РФ Треповой предъявили обвинения в убийстве Татарского, она якобы выполняла указания "с территории Украины"

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О задержании Треповой стало известно 3 апреля
О задержании Треповой стало известно 3 апреля
Фото: ЕРА

Следственный комитет РФ 4 апреля официально обвинил россиянку Дарью Трепову в причастности к гибели 2 апреля на "творческом вечере" в кафе в Санкт-Петербурге пропагандиста Владлена Татарского.

"Предъявлено обвинение Дарье Треповой. Ей инкриминируется совершение преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ, ч. 4 ст. 222.1 (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой)", – говорится в сообщении.

Следком утверждает, что статуэтку, которая впоследствии взорвалась и убила пропагандиста, Трепова принесла в кафе, "выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины".

26-летнюю Трепову хотят отправить под арест.

По данным российских СМИ, Трепова "известна в кругу петербургских феминисток и политактивистов, ранее работала продавщицей в магазине винтажной одежды, но затем переехала в Москву и прибыла в Санкт-Петербург накануне взрыва.

О задержании Треповой российские силовики объявили 3 апреля. Позже МВД РФ распространило видео с частью допроса задержанной. На вопрос, кто ей передал статуэтку, она ответила: "Можно, я попозже расскажу?"

Количество пострадавших в результате взрыва достигло 32 человек. В пресс-службе минздрава РФ сообщили, что состояние 10 из них оценивается как тяжелое.

Контекст:

Татарский (настоящее имя – Максим Фомин) – уроженец Макеевки Донецкой области (родился в 1982 году). Согласно сообщениям роспропаганды, он присоединился к боевикам "ЛНР" в 2014 году, когда РФ начала войну на Донбассе.

30 сентября 2022 года он был в Георгиевском зале на выступлении президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, посвященном попытке незаконной аннексии части территорий Украины, и рассказывал о желании "нагинать всю Европу".

Он внесен в базу сайта "Миротворец" как военный преступник.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, взрыв, убийство, Санкт-Петербург, арест, российская пропаганда, Следственный комитет РФ, задержание, обвинение, Дарья Трепова, Владлен Татарский
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