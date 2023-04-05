Путин заявил, что война в Украине началась из-за поддержки Евромайдана Соединенными Штатами

"Знаю, что, возможно, не согласитесь с моим мнением, но не могу не сказать сегодня о том, что использование Соединенными Штатами Америки в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка так называемых цветных революций, поддержка в этой связи госпереворота в Киеве в 2014 году, в конечном-то итоге и привело к сегодняшнему украинскому кризису и дополнительно внесло свой негативный вклад в деградацию российско-американских отношений", – сказал Путин.

При этом он упомянул об "уважении суверенитета" и "невмешательстве во внутренние дела".

Война России против Украины. Главное (обновляется)