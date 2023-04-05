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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин заявил, что война в Украине началась из-за поддержки Евромайдана Соединенными Штатами

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Путин сделал заявление, обращаясь к послу США
Путин сделал заявление, обращаясь к послу США
Фото: ЕРА

5 апреля на вручении в Москве верительных грамот иностранными дипломатами президент государства-оккупанта РФ Владимир Путин заявил послу США в России Линн Трейси, что война РФ против Украины была вызвана действиями Вашингтона в 2014 году. Стенограмму опубликовала пресс-служба Кремля.

"Знаю, что, возможно, не согласитесь с моим мнением, но не могу не сказать сегодня о том, что использование Соединенными Штатами Америки в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка так называемых цветных революций, поддержка в этой связи госпереворота в Киеве в 2014 году, в конечном-то итоге и привело к сегодняшнему украинскому кризису и дополнительно внесло свой негативный вклад в деградацию российско-американских отношений", – сказал Путин.

При этом он упомянул об "уважении суверенитета" и "невмешательстве во внутренние дела".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце 2013 года на тот момент президент Украины Виктор Янукович отказался подписывать в Вильнюсе документы о евроинтеграции Украины, что стало причиной массовых акций протеста в стране.

С 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года по всей Украине проходили протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства. Митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). Закончился Евромайдан в конце февраля 2014 года бегством Януковича в Россию.

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

В 2023 году активные боевые действия идут на Донбассе, в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Владимир Путин, США, Евромайдан, война, посол США, вторжение, Революция достоинства, война России против Украины, дипломаты
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