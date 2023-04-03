Оккупанты атакуют на четырех направлениях, за сутки украинская армия отразила более 45 атак – Генштаб ВСУ

На бахмутском направлении ВСУ отбили 20 атак, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. Благодаря слаженным действиям подразделений сил обороны Украины и героизму каждого воина в течение суток было отражено более 45 атак противника", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что "в эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка", обстрелы российские оккупанты ведут на всех направлениях.

"На лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Невского и Серебрянского лесничества. [...] На авдеевском и марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Северного, Первомайского и Марьинки", – написали в ВСУ.

На бахмутском направлении противник продолжает попытки полностью захватить Бахмут.

"Враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать. Вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Орехово-Василевка и Ивановское. Подразделения сил обороны в течение суток отразили около 20 атак противника на указанном участке линии боевого столкновения", – объяснили в Генштабе.

По его данным, на шахтерском направлении оккупанты за последние сутки наступательных действий не предпринимали, а для коррекции огня артиллерии активно применяли беспилотники.

"На запорожском и херсонском направлениях противник активных действий не проводил, наращивал оборонные способности", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

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