Оккупанты атакуют на четырех направлениях, за сутки украинская армия отразила более 45 атак – Генштаб ВСУ

"Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. Благодаря слаженным действиям подразделений сил обороны Украины и героизму каждого воина в течение суток было отражено более 45 атак противника", – говорится в сообщении.
Украинские военные отметили, что "в эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка", обстрелы российские оккупанты ведут на всех направлениях.
"На лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Невского и Серебрянского лесничества. [...] На авдеевском и марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Северного, Первомайского и Марьинки", – написали в ВСУ.
На бахмутском направлении противник продолжает попытки полностью захватить Бахмут.
"Враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать. Вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Орехово-Василевка и Ивановское. Подразделения сил обороны в течение суток отразили около 20 атак противника на указанном участке линии боевого столкновения", – объяснили в Генштабе.
По его данным, на шахтерском направлении оккупанты за последние сутки наступательных действий не предпринимали, а для коррекции огня артиллерии активно применяли беспилотники.
"На запорожском и херсонском направлениях противник активных действий не проводил, наращивал оборонные способности", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года. Бои за Бахмут продолжаются восьмой месяц.