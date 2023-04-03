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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты атакуют на четырех направлениях, за сутки украинская армия отразила более 45 атак – Генштаб ВСУ

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На бахмутском направлении ВСУ отбили 20 атак, отметили в Генштабе
На бахмутском направлении ВСУ отбили 20 атак, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты пытаются наступать на Донбассе на четырех направлениях. Об этом проинформировал 3 апреля в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. Благодаря слаженным действиям подразделений сил обороны Украины и героизму каждого воина в течение суток было отражено более 45 атак противника", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что "в эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка", обстрелы российские оккупанты ведут на всех направлениях.

"На лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Невского и Серебрянского лесничества. [...] На авдеевском и марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Северного, Первомайского и Марьинки", – написали в ВСУ.

На бахмутском направлении противник продолжает попытки полностью захватить Бахмут.

"Враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать. Вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Орехово-Василевка и Ивановское. Подразделения сил обороны в течение суток отразили около 20 атак противника на указанном участке линии боевого столкновения", – объяснили в Генштабе.

По его данным, на шахтерском направлении оккупанты за последние сутки наступательных действий не предпринимали, а для коррекции огня артиллерии активно применяли беспилотники.

"На запорожском и херсонском направлениях противник активных действий не проводил, наращивал оборонные способности", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02fJnei1XUxCBb5aBXoRwayujUzyHpDz9N4QYet1CStt7M52FGPkviBJBN8NodMCNLl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года. Бои за Бахмут продолжаются восьмой месяц.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: армия, война, Генштаб ВСУ, штурм, оборона, Марьинка, Авдеевка, артиллерия, вторжение, беспилотники, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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