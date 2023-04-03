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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мелитополе оккупанты заставляют учителей отказываться от гражданства Украины и получать российские паспорта – Генштаб ВСУ

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В Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения Украины
В Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения Украины
Фото: pixabay.com

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области российские захватчики заставляют учителей получать паспорта РФ. Об этом 3 апреля в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Запорожской области. В частности, в Мелитополе захватчики заставляют учителей школ в срок до 1 июня текущего года написать отказ от украинского гражданства и получить российские паспорта", – отметили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02utHwpJKkEBmj3LkBMNK23pJ6dcbfECjbY5wpJeG2SEtRox9TgKsfetL4Rv5kvXRbl

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к стране-агрессору РФ.

Президент РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.

После полномасштабного вторжения в феврале 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. 26 декабря он утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины.

В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая гражданство России.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, оккупация, паспорт, гражданство, Мелитополь, Запорожская область, война России против Украины, российские оккупанты
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