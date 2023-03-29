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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Федоров сообщил о мощных взрывах в Мелитополе. Оккупанты признали прилет в депо

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В Мелитополе в нескольких районах утром 29 марта были "прилеты"
В Мелитополе в нескольких районах утром 29 марта были "прилеты"
Фото: РИА-Медитополь / Telegram (иллюстративное)

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области утром 29 марта зафиксированы несколько громких взрывов, сообщил в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Мелитополь: громко! Сразу несколько взрывов слышно во всех районах города. Оккупанты суетятся. Ждем подробности от Генштаба", – написал Федоров.

Российское пропагандистское агентство РИА "Новости" в  Telegram признало точное попадание в локомотивное депо. 

Издание "РИА-Мелитополь" в Telegram подтверждает попадание в подстанцию локомотивного депо и сообщает, что взрывов было около 10, а в районе аэропорта было видно зарево. Взрывы, по данным журналистов, раздались приблизительно в 5.30 29 марта. Часть города обесточена.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Теги: Россия, взрыв, оккупация, Мелитополь, железная дорога, Запорожская область, журналисты, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, взрывы, мэр, российские оккупанты, Иван Федоров, деоккупация
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