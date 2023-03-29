Федоров сообщил о мощных взрывах в Мелитополе. Оккупанты признали прилет в депо

"Мелитополь: громко! Сразу несколько взрывов слышно во всех районах города. Оккупанты суетятся. Ждем подробности от Генштаба", – написал Федоров.

Российское пропагандистское агентство РИА "Новости" в Telegram признало точное попадание в локомотивное депо.

Издание "РИА-Мелитополь" в Telegram подтверждает попадание в подстанцию локомотивного депо и сообщает, что взрывов было около 10, а в районе аэропорта было видно зарево. Взрывы, по данным журналистов, раздались приблизительно в 5.30 29 марта. Часть города обесточена.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.