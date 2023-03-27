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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Приятно детонирует склад боекомплекта". Андрющенко сообщил о взрывах в оккупированном Новотроицком

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В Новотроицком, по данным Андрющенко, оккупанты лишились склада боеприпасов
В Новотроицком, по данным Андрющенко, оккупанты лишились склада боеприпасов
Скриншот: Андрющенко Time / Telegram

Во временно оккупированном россиянами поселке городского типа Новотроицкое Донецкой области 27 марта раздались взрывы, сообщил 27 марта в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В оккупированном Новотроицком Донецкой области приятно детонирует склад БК [боекомплекта]. Просто взрывной день: Мариуполь [Донецкой области], Мелитополь [Запорожской области], Токмак [Запорожской области], Донецк, и это еще не вечер. Хорошо", – написал Андрющенко.

Украинские военные и российские оккупанты не комментировали причины взрывов в Новотроицком.

Контекст:В результате успешных ударов украинских сил по российским складам боеприпасов и перерасхода снарядов оккупанты начали испытывать "артиллерийский голод". Россияне через два-три месяца столкнутся с дефицитом артиллерийских снарядов, спрогнозировал Генштаб ВСУ в сводке от 9 марта.

Британская разведка 14 марта сообщила, что Россия из-за обострения "снарядного голода" начала использовать старые боеприпасы, которые считались непригодными.

В артиллерийских подразделениях РФ введены лимиты на использование боеприпасов, заявил 18 марта руководитель объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Алексей Дмитрашковский. 14 марта он рассказывал, что на донецком направлении оккупанты испытывают "артиллерийский голод".

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