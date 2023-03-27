"Приятно детонирует склад боекомплекта". Андрющенко сообщил о взрывах в оккупированном Новотроицком

В Новотроицком, по данным Андрющенко, оккупанты лишились склада боеприпасов Скриншот: Андрющенко Time / Telegram

"В оккупированном Новотроицком Донецкой области приятно детонирует склад БК [боекомплекта]. Просто взрывной день: Мариуполь [Донецкой области], Мелитополь [Запорожской области], Токмак [Запорожской области], Донецк, и это еще не вечер. Хорошо", – написал Андрющенко.

Украинские военные и российские оккупанты не комментировали причины взрывов в Новотроицком.