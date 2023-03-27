"Приятно детонирует склад боекомплекта". Андрющенко сообщил о взрывах в оккупированном Новотроицком

"В оккупированном Новотроицком Донецкой области приятно детонирует склад БК [боекомплекта]. Просто взрывной день: Мариуполь [Донецкой области], Мелитополь [Запорожской области], Токмак [Запорожской области], Донецк, и это еще не вечер. Хорошо", – написал Андрющенко.
Украинские военные и российские оккупанты не комментировали причины взрывов в Новотроицком.
Британская разведка 14 марта сообщила, что Россия из-за обострения "снарядного голода" начала использовать старые боеприпасы, которые считались непригодными.
В артиллерийских подразделениях РФ введены лимиты на использование боеприпасов, заявил 18 марта руководитель объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Алексей Дмитрашковский. 14 марта он рассказывал, что на донецком направлении оккупанты испытывают "артиллерийский голод".