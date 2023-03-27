В Мелитополе прогремело несколько взрывов. Мэр сообщил о повреждении здания, где находились "силовые структуры" оккупантов

Федоров: У оккупантов в Мелитополе "ничего не происходит" Фото: Іван Федоров / Мелітополь / міський голова / Telegram

"У оккупантов в Мелитополе "ничего не происходит". В городе прогремело уже несколько взрывов", – написал Федоров.

Позже он уточнил, что "пострадало" захваченное оккупантами здание, где находились "силовые структуры" противника.