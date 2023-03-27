В Мелитополе прогремело несколько взрывов. Мэр сообщил о повреждении здания, где находились "силовые структуры" оккупантов

"У оккупантов в Мелитополе "ничего не происходит". В городе прогремело уже несколько взрывов", – написал Федоров.
Позже он уточнил, что "пострадало" захваченное оккупантами здание, где находились "силовые структуры" противника.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.