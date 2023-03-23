В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв, оккупанты заявили о пострадавшем "полицейском"

"РИА-Мелитополь" уточнило, что, по предварительным данным, в районе пожарной части сработало самодельное взрывное устройство.
Член оккупационного "руководства" области Владимир Рогов заявил, что в результате взрыва пострадал "полицейский". У "полицейского" якобы минно-взрывная травма ноги, он госпитализирован и находится в "стабильном состоянии". Взрыв он назвал "терактом".
"После утреннего взрыва в пока оккупированном Мелитополе орки не на шутку засуетились. Согнали фейковую "полицию" и спасателей на улицу Ивана Алексеева – у пожарной части якобы нашли самодельное взрывное устройство. Сообщили о пострадавшем "полицейском". Наверное, дальше в "лучших" рашистских традициях перекроют улицу и будут искать "диверсантов". Паника начинается, русня", – прокомментировал Федоров.
По информации "РИА Новости", в результате взрыва, вероятно, ранен "начальник участковых" в оккупационной "полиции" Сергей Сковырко.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.