ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв, оккупанты заявили о пострадавшем "полицейском"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Взрыв в Мелитополе произошел сегодня утром
Взрыв в Мелитополе произошел сегодня утром
Фото: Іван Федоров / Мелітополь / міський голова / Telegram

Утром 23 марта в оккупированном Мелитополе Запорожской области произошел мощный взрыв. Об этом мэр горда Иван Федоров сообщил в Telegram.

"РИА-Мелитополь" уточнило, что, по предварительным данным, в районе пожарной части сработало самодельное взрывное устройство. 

Член оккупационного "руководства" области Владимир Рогов заявил, что в результате взрыва пострадал "полицейский". У "полицейского" якобы минно-взрывная травма ноги, он госпитализирован и находится в "стабильном состоянии". Взрыв он назвал "терактом". 

"После утреннего взрыва в пока оккупированном Мелитополе орки не на шутку засуетились. Согнали фейковую "полицию" и спасателей на улицу Ивана Алексеева – у пожарной части якобы нашли самодельное взрывное устройство. Сообщили о пострадавшем "полицейском". Наверное, дальше в "лучших" рашистских традициях перекроют улицу и будут искать "диверсантов". Паника начинается, русня", – прокомментировал Федоров. 

По информации "РИА Новости", в результате взрыва, вероятно, ранен "начальник участковых" в оккупационной "полиции" Сергей Сковырко. 

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: взрыв, полиция, Мелитополь, война России против Украины, полицейский, Иван Федоров
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как выглядит 55-летняя Памела Андерсон в рекламе Tommy Hilfiger. Фото
Как выглядит 55-летняя Памела Андерсон в рекламе Tommy Hilfiger. Фото
  "Никогда не устану есть". Как приготовить вкусный весенний салат за пять минут
  "Никогда не устану есть". Как приготовить вкусный весенний салат за пять минут
Галина ГРИШИНА
"Бесплатно – военным, а нам – за деньги". Зеленский купил кофе на АЗС и заселфился с украинскими защитниками. Видео
"Бесплатно – военным, а нам – за деньги". Зеленский купил кофе на АЗС и заселфился с украинскими защитниками. Видео
Галина ГРИШИНА
"Все причастные обязательно будут наказаны". Loboda высказалась после обстрелов россиянами Ржищева и Запорожья
"Все причастные обязательно будут наказаны". Loboda высказалась после обстрелов россиянами Ржищева и Запорожья
Жена Тигипко позировала для новых фото, сидя босой на полу в кремовом платье без бретелек
Жена Тигипко позировала для новых фото, сидя босой на полу в кремовом платье без бретелек
Галина ГРИШИНА
Что делать, чтобы плов получился рассыпчатым. Простой кулинарный лайфхак
Что делать, чтобы плов получился рассыпчатым. Простой кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
16-летняя дочь Копполы сделала серию скандальных заявлений о своей жизни. Семья отказалась от комментариев, а видео вскоре исчезло из сети
16-летняя дочь Копполы сделала серию скандальных заявлений о своей жизни. Семья отказалась от комментариев, а видео вскоре исчезло из сети
Галина ГРИШИНА
Принц Уильям посетил британскую военную базу на границе с Украиной. Фото
Принц Уильям посетил британскую военную базу на границе с Украиной. Фото
Галина ГРИШИНА
  "Мало что оставила воображению". 49-летняя Бекинсейл в прозрачном платье без белья "продемонстрировала завидную фигуру"
  "Мало что оставила воображению". 49-летняя Бекинсейл в прозрачном платье без белья "продемонстрировала завидную фигуру"
Галина ГРИШИНА
Дорофеева на концерте в Луцке спела вместе со своим новым бойфрендом. Видео
Дорофеева на концерте в Луцке спела вместе со своим новым бойфрендом. Видео
Галина ГРИШИНА
  "Очень вкусно". Как приготовить креветки с чесночно-медовым соусом. Легкий рецепт
  "Очень вкусно". Как приготовить креветки с чесночно-медовым соусом. Легкий рецепт
Галина ГРИШИНА
Ротару отреагировала на смерть в своей семье
Ротару отреагировала на смерть в своей семье
  Как правильно подготовить семена перца к посеву. Лучшие сорта, обеззараживание, стимуляция роста и проращивание
  Как правильно подготовить семена перца к посеву. Лучшие сорта, обеззараживание, стимуляция роста и проращивание
Галина ГРИШИНА
Пластический хирург, оперировавший жену Павлика, показал ее нос до и после операции. Фото
Пластический хирург, оперировавший жену Павлика, показал ее нос до и после операции. Фото
"Взорвала интернет". Клум вышла в свет с сумочкой в виде аквариума с золотой рыбкой внутри за $350. Фото, видео
"Взорвала интернет". Клум вышла в свет с сумочкой в виде аквариума с золотой рыбкой внутри за $350. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
Переехавший после полномасштабной войны из Украины в США 40-летний Яма напомнил, как пострадал на украинском шоу
Переехавший после полномасштабной войны из Украины в США 40-летний Яма напомнил, как пострадал на украинском шоу
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту (159602)
2
Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов (138081)
3
Как ускорить метаболизм, чтобы можно было "есть все и не поправляться". Шесть советов от фитнес-инструктора (131819)
4
"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе (128236)
5
Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки (112449)
6
Галкин на концерте в США высмеял пропагандистку Скабееву. Она заявила, что юморист ей угрожает и призывает к расправе над ней (94210)
7
72-летний Паперный перенес операцию по замене суставов. Экс-супруга актера Сумская призналась, что им помог Кличко (59981)
8
С Дорофеевой на сцене во время концерта слетел топ. Видео (47466)
 
 
 
 