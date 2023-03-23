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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты активно вербуют срочников в Южной Осетии, часть уже отправили в Мелитополь – Генштаб ВСУ

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Россия отправляет на фронт военных после срочной службы без надлежащей боевой подготовки, сообщают в Генштабе
Россия отправляет на фронт военных после срочной службы без надлежащей боевой подготовки, сообщают в Генштабе
Фото: depositphotos.com (архив)

Россияне добиваются от срочников в Южной Осетии подписания контрактов, чтобы отправлять их на войну в Украине. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook 23 марта.

"Российская Федерация не отказывается от захватнической войны, несмотря на многочисленные жертвы. Постоянно принимает меры для восполнения потерь живой силы", – сказано в сообщении.

Так, по информации Генштаба, в одной из воинских частей, дислоцирующейся в Южной Осетии, "проводится активная работа со срочниками", чтобы они подписывали контракты и участвовали в боевых действиях на территории Украины.

"Установлено, что в период с 1-го по 10 марта контракт подписали более 50 российских срочников. Они, не получив надлежащей боевой подготовки, отправлены в Мелитополь Запорожской области", – сообщили в Генштабе ВСУ. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0YU2GMeX1s71P6scxFyrffrRBrEYoaMbc6rz7P2V9gcKLGRjeTFCKknAUantBE9mHl

Абхазия и Южная Осетия, согласно грузинскому законодательству, – оккупированные Российской Федерацией территории. Регионы провозгласили "независимость" от Тбилиси в начале 90-х годов. В 2000-х годах "независимость" Абхазии и Южной Осетии признали четыре страны: Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.

Массовая выдача российских паспортов жителям этих грузинских территорий началась в 2002 году после принятия нового закона о гражданстве РФ, сообщал "Коммерсантъ".

В марте 2022 года Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты завезли в Украину 2 тыс. военных с оккупированных территорий Грузии. Однако, по данным украинской разведки, часть военнослужащих из Южной Осетии отказалась участвовать в войне с Украиной

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

21 сентября 2022 года Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

По данным ГУР Минобороны Украины, процесс продолжается, и Россия ежемесячно мобилизует по 20 тыс. человек

Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорили о проблемах со снабжением.

Теги: Грузия, Генштаб ВСУ, военные, Мелитополь, Южная Осетия, война России против Украины, российские оккупанты
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