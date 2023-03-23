Оккупанты активно вербуют срочников в Южной Осетии, часть уже отправили в Мелитополь – Генштаб ВСУ

Россия отправляет на фронт военных после срочной службы без надлежащей боевой подготовки, сообщают в Генштабе Фото: depositphotos.com (архив)

"Российская Федерация не отказывается от захватнической войны, несмотря на многочисленные жертвы. Постоянно принимает меры для восполнения потерь живой силы", – сказано в сообщении.

Так, по информации Генштаба, в одной из воинских частей, дислоцирующейся в Южной Осетии, "проводится активная работа со срочниками", чтобы они подписывали контракты и участвовали в боевых действиях на территории Украины.

"Установлено, что в период с 1-го по 10 марта контракт подписали более 50 российских срочников. Они, не получив надлежащей боевой подготовки, отправлены в Мелитополь Запорожской области", – сообщили в Генштабе ВСУ.

Абхазия и Южная Осетия, согласно грузинскому законодательству, – оккупированные Российской Федерацией территории. Регионы провозгласили "независимость" от Тбилиси в начале 90-х годов. В 2000-х годах "независимость" Абхазии и Южной Осетии признали четыре страны: Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.

Массовая выдача российских паспортов жителям этих грузинских территорий началась в 2002 году после принятия нового закона о гражданстве РФ, сообщал "Коммерсантъ".

В марте 2022 года Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты завезли в Украину 2 тыс. военных с оккупированных территорий Грузии. Однако, по данным украинской разведки, часть военнослужащих из Южной Осетии отказалась участвовать в войне с Украиной.