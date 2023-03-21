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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Пряники" закончились, остались только "кнуты". Мэр Мелитополя рассказал об отношении оккупантов к жителям захваченных территорий

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Федоров назвал оккупированный РФ юг Украины "самой большой тюрьмой Европы"
Федоров назвал оккупированный РФ юг Украины "самой большой тюрьмой Европы"
Фото: mediacenter.org.ua

Российские захватчики меняют тактику взаимодействия с населением на временно оккупированной части Запорожской области. Об этом заявил мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров 21 марта в Telegram.

"Обещания "красивой жизни" – высоких зарплат и дешевых коммунальных услуг кончились, как и деньги на выплату задолженности. Вместо этого каждый день появляется все больше ограничений и все больше надзирателей в погонах", – обратил внимание Федоров.

По его данным, вслед за ФСБ, оккупационными "прокуратурой" и "судом" на ВОТ Запорожье зарегистрировано управление Росгвардии, руководить которым "прислали СОБРовца из Москвы", засветившегося в разборках "воров в законе".

"Оккупированный юг [Украины] теперь не только самая большая тюрьма в Европе, но и место ссылки всякого хлама с болот", – отметил мэр Мелитополя.

Все это, по его мнению, свидетельствует об изменении подхода оккупационных властей к "управлению" захваченными регионами.

"У рашистов закончились "пряники" для жителей временно оккупированных территорий. Остались только "кнуты", – подытожил Федоров.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

30 января Федоров проинформировал, что россияне начали легализацию тюрем и пыточных на оккупированных территориях. По его словам, в Мелитополе россияне похитили почти тысячу жителей, еще сотни находятся в плену. 9 февраля он заявил, что российские оккупанты обустроили в Мелитополе не менее пяти пыточных для местных жителей.

Мэр Мелитополя 9 марта сообщал, что "глава" оккупированной части Запорожской области, коллаборант Евгений Балицкий издал приказ о создании так называемого народного ополчения.

Теги: Россия, Украина, оккупация, ФСБ, Мелитополь, Запорожская область, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Росгвардия, российские оккупанты, Иван Федоров
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