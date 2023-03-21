"Пряники" закончились, остались только "кнуты". Мэр Мелитополя рассказал об отношении оккупантов к жителям захваченных территорий

"Обещания "красивой жизни" – высоких зарплат и дешевых коммунальных услуг кончились, как и деньги на выплату задолженности. Вместо этого каждый день появляется все больше ограничений и все больше надзирателей в погонах", – обратил внимание Федоров.

По его данным, вслед за ФСБ, оккупационными "прокуратурой" и "судом" на ВОТ Запорожье зарегистрировано управление Росгвардии, руководить которым "прислали СОБРовца из Москвы", засветившегося в разборках "воров в законе".

"Оккупированный юг [Украины] теперь не только самая большая тюрьма в Европе, но и место ссылки всякого хлама с болот", – отметил мэр Мелитополя.

Все это, по его мнению, свидетельствует об изменении подхода оккупационных властей к "управлению" захваченными регионами.

"У рашистов закончились "пряники" для жителей временно оккупированных территорий. Остались только "кнуты", – подытожил Федоров.