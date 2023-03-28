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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Под Мелитополем произошел взрыв на подстанции, которую использовали оккупанты – мэр

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Федоров: Уже второй день на временно оккупированной Мелитопольщине расцветает "бавовна"
Федоров: Уже второй день на временно оккупированной Мелитопольщине расцветает "бавовна"
Фото: Ivan Fedorov / Facebook

Возле временно оккупированного Мелитополя Запорожской области произошел взрыв на подстанции. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram 28 марта.

"Что-то подгорает у рашистов под Мелитополем. По предварительным данным, взорвана подстанция возле села Федоровка, Терпиновского сельсовета", – заявил он.

Мэр отметил, что взрывы на оккупированной территории происходят второй день подряд.

"Уже второй день на временно оккупированной Мелитопольщине расцветает "бавовна". Вчера рашисты недосмотрели за захваченными зданиями в Мелитополе и Веселом. Сегодня что-то произошло на подстанции в Федоровке. В результате поселок обесточен, но больше всего грустят оккупанты. В Федоровке расположена узловая железнодорожная станция, через которую враг перегоняет тяжелое вооружение на фронт. Нет электричества – нет перебросок вражеского имущества", – написал он.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Мелитополь, Запорожская область, война России против Украины, Иван Федоров
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