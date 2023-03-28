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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский впервые показал последствия удара оккупантов по Днепровской ГЭС. Видео

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Зеленский продемонстрировал разрушения машинного зала ДнепроГЭС после ракетного удара оккупантов
Зеленский продемонстрировал разрушения машинного зала ДнепроГЭС после ракетного удара оккупантов
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал 27 марта в Instagram видео с последствиями российских ракетных ударов по Днепровской ГЭС в Запорожье.

В видеорепортаже о встрече Зеленского с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси несколько секунд демонстрируется помещение машинного (турбинного) зала электростанции с последствиями прилета, в том числе с пробитым перекрытием, разбитыми стенами и выбитыми окнами.

Пресс-служба Офиса президента, публикуя отчет о встрече Зеленского и Гросси, назвала разрушения сооружений и энергетического оборудования ДнепроГЭС от российских ракетных ударов по этому объекту критической инфраструктуры "значительными".

Об ударе по Днепровской ГЭС стало известно 16 декабря. О нем написал нардеп Алексей Федиенко, опубликовав в Telegram скрин видео из соцсетей, на котором заснят пожар после вероятного попадания ракеты в ГЭС. Неизвестно, сколько именно ударов нанесла по ДнепроГЭС Россия в ходе массированных ракетных атак.

Власти Украины ранее не делали официальных заявлений об ударе (или нескольких ударах) по Днепровской ГЭС и не рассказывали о последствиях. В то же время еще 22 ноября в "Укрэнерго" сообщали, что в стране в результате массированных ударов россиян по инфраструктуре повреждены почти все ТЭС и крупные ГЭС.

Контекст:

С осени прошлого года Россия совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, последняя – 9 марта 2023 года, отмечали в "Укрэнерго". Также оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру с применением дронов-камикадзе.

По данным правительства Украины на декабрь, 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. 

12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности

Украина выдержала российские удары по инфраструктуре, прошла зиму и уже начала подготовку к следующему отопительному сезону, заявил 1 марта Зеленский.

В энергосистеме Украины из-за атак РФ остаются поврежденными 19 энергоблоков ТЭС, четыре энергоблока ТЭЦ и восемь гидроагрегатов ГЭС, рассказали 24 марта в Минэнерго. Деталей ситуации по конкретным станциям генерации в ведомстве не раскрыли.

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