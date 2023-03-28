Зеленский впервые показал последствия удара оккупантов по Днепровской ГЭС. Видео

В видеорепортаже о встрече Зеленского с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси несколько секунд демонстрируется помещение машинного (турбинного) зала электростанции с последствиями прилета, в том числе с пробитым перекрытием, разбитыми стенами и выбитыми окнами.

Пресс-служба Офиса президента, публикуя отчет о встрече Зеленского и Гросси, назвала разрушения сооружений и энергетического оборудования ДнепроГЭС от российских ракетных ударов по этому объекту критической инфраструктуры "значительными".

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Об ударе по Днепровской ГЭС стало известно 16 декабря. О нем написал нардеп Алексей Федиенко, опубликовав в Telegram скрин видео из соцсетей, на котором заснят пожар после вероятного попадания ракеты в ГЭС. Неизвестно, сколько именно ударов нанесла по ДнепроГЭС Россия в ходе массированных ракетных атак.

Власти Украины ранее не делали официальных заявлений об ударе (или нескольких ударах) по Днепровской ГЭС и не рассказывали о последствиях. В то же время еще 22 ноября в "Укрэнерго" сообщали, что в стране в результате массированных ударов россиян по инфраструктуре повреждены почти все ТЭС и крупные ГЭС.