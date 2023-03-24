В энергосистеме Украины из-за атак РФ остаются поврежденными 19 энергоблоков ТЭС, четыре энергоблока ТЭЦ и восемь гидроагрегатов ГЭС – Минэнерго

В Украине остаются поврежденными 19 энергоблоков ТЭС, отметили в Минэнерго Фото: ДТЕК Бурштинська ТЕС / Facebook (иллюстративное)

Об этом 24 марта на круглом столе в формате видеоконференции сообщил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко. Видеозапись мероприятия опубликована в YouTube парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

"У нас обстреливались тепловые электростанции и тепловые электроцентрали, гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие, и в целом за этот период были обстреляны 24 объекта генерации, причем большинство из них – многократно, – рассказал Власенко. – У нас остаются поврежденными 19 энергоблоков ТЭС суммарной мощностью 3,3 ГВт, четыре энергоблока ТЭЦ суммарной мощностью 1,1 ГВт, восемь гидроагрегатов ГЭС суммарной мощностью 0,54 ГВт".

Кроме того, часть генерирующих мощностей Украины остаются под оккупацией, добавил первый замминистра энергетики.

"Это пять ТЭС суммарной мощностью 10 ГВт и наша самая крупная АЭС – Запорожская – суммарной мощностью 6 ГВт", – добавил Власенко.