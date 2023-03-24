В энергосистеме Украины из-за атак РФ остаются поврежденными 19 энергоблоков ТЭС, четыре энергоблока ТЭЦ и восемь гидроагрегатов ГЭС – Минэнерго

Об этом 24 марта на круглом столе в формате видеоконференции сообщил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко. Видеозапись мероприятия опубликована в YouTube парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
"У нас обстреливались тепловые электростанции и тепловые электроцентрали, гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие, и в целом за этот период были обстреляны 24 объекта генерации, причем большинство из них – многократно, – рассказал Власенко. – У нас остаются поврежденными 19 энергоблоков ТЭС суммарной мощностью 3,3 ГВт, четыре энергоблока ТЭЦ суммарной мощностью 1,1 ГВт, восемь гидроагрегатов ГЭС суммарной мощностью 0,54 ГВт".
Кроме того, часть генерирующих мощностей Украины остаются под оккупацией, добавил первый замминистра энергетики.
"Это пять ТЭС суммарной мощностью 10 ГВт и наша самая крупная АЭС – Запорожская – суммарной мощностью 6 ГВт", – добавил Власенко.
С осени прошлого года Россия совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, последняя – 9 марта 2023 года, отмечали в "Укрэнерго". Также оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру с применением дронов-камикадзе.
По данным правительства Украины на декабрь, 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.
Украина выдержала российские удары по инфраструктуре, прошла зиму и уже начала подготовку к следующему отопительному сезону, заявил 1 марта президент Украины Владимир Зеленский.