В Мелитополе прогремели взрывы. Мэр заявил, что оккупантам третий раз за неделю "не везет с локомотивным депо"

В последние недели власти Мелитополя регулярно сообщают о взрывах во временно оккупированном городе Фото: ЕРА

"Взрывное воскресенье для оккупантов в Мелитополе. В городе раздаются взрывы", – написал городской голова.

Позже он отметил, что местные жители фиксируют черный дым.

"Не везет оккупантам Мелитополя с локомотивным депо. Уже в третий раз за неделю что-то там взрывается", – подчеркнул Федоров.

По его словам, сейчас собираются данные о ликвидированной технике российских захватчиков.