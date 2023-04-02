В Мелитополе прогремели взрывы. Мэр заявил, что оккупантам третий раз за неделю "не везет с локомотивным депо"

"Взрывное воскресенье для оккупантов в Мелитополе. В городе раздаются взрывы", – написал городской голова.
Позже он отметил, что местные жители фиксируют черный дым.
"Не везет оккупантам Мелитополя с локомотивным депо. Уже в третий раз за неделю что-то там взрывается", – подчеркнул Федоров.
По его словам, сейчас собираются данные о ликвидированной технике российских захватчиков.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.
В последние недели власти Мелитополя регулярно сообщают о взрывах во временно оккупированном городе.