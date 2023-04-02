Среди целей, пораженных за сутки украинской армией, – пункт управления и два "важных объекта", сообщил Генштаб ВСУ

"Авиация сил обороны за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один район сосредоточения живой силы, один пункт управления и два других важных объекта врага", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
За предыдущие сутки, по данным Генштаба ВСУ, украинские артиллеристы, авиаторы и ракетчики нанесли 13 результативных ударов по объектам врага и местам скопления оккупантов.
Потери российских войск в Украине с 24 февраля 2022 года по 2 апреля 2023 года составили, по данным Генштаба ВСУ, 174 550 человек личного состава.