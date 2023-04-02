Среди целей, пораженных за сутки украинской армией, – пункт управления и два "важных объекта", сообщил Генштаб ВСУ

Пункт управления и "важные объекты" поразили ракетчики и артиллеристы, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Авиация сил обороны за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один район сосредоточения живой силы, один пункт управления и два других важных объекта врага", – говорится в сообщении.

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За предыдущие сутки, по данным Генштаба ВСУ, украинские артиллеристы, авиаторы и ракетчики нанесли 13 результативных ударов по объектам врага и местам скопления оккупантов.