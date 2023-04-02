ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Среди целей, пораженных за сутки украинской армией, – пункт управления и два "важных объекта", сообщил Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пункт управления и "важные объекты" поразили ракетчики и артиллеристы, отметили в Генштабе
Пункт управления и "важные объекты" поразили ракетчики и артиллеристы, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинская армия за последние сутки нанесла 12 результативных ударов по объектам и местам скопления российских оккупантов на территории Украины. Об этом проинформировал 2 апреля в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Авиация сил обороны за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один район сосредоточения живой силы, один пункт управления и два других важных объекта врага", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0gCzRisYpJfpPj5WWCbFjYCV5XHGwn4p8Kq319152SqC9XedEGWfuYmGSZ9Sp6f48l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

За предыдущие сутки, по данным Генштаба ВСУ, украинские артиллеристы, авиаторы и ракетчики нанесли 13 результативных ударов по объектам врага и местам скопления оккупантов.

Контекст:

Потери российских войск в Украине с 24 февраля 2022 года по 2 апреля 2023 года составили, по данным Генштаба ВСУ, 174 550 человек личного состава.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: армия, война, Генштаб ВСУ, авиация, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, ракеты, потери армии России
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Осінь. Перші дні листопада. Вона спить у порожній кімнаті". Залужный во время встречи с Жаданом процитировал его стихотворение. Видео
"Осінь. Перші дні листопада. Вона спить у порожній кімнаті". Залужный во время встречи с Жаданом процитировал его стихотворение. Видео
Галина ГРИШИНА
Калныньш во время интервью Гордону спел украинскую песню "Ніч яка місячна". Видео
Калныньш во время интервью Гордону спел украинскую песню "Ніч яка місячна". Видео G
Дмитрий ГОРДОН
Хайек, Клум, Лопес и другие. Топ-20 самых красивых звездных декольте. Фото
Хайек, Клум, Лопес и другие. Топ-20 самых красивых звездных декольте. Фото
Галина ГРИШИНА
Профилактика парши. Чем обработать яблони и груши весной во время цветения, чтобы осенью можно было "собирать урожай ведрами"
Профилактика парши. Чем обработать яблони и груши весной во время цветения, чтобы осенью можно было "собирать урожай ведрами"
Галина ГРИШИНА
  "Остается мягкой даже спустя неделю после выпечки". Рецепт ароматной и нежной заварной паски
  "Остается мягкой даже спустя неделю после выпечки". Рецепт ароматной и нежной заварной паски
Галина ГРИШИНА
Потап впервые прокомментировал слухи о разводе с Каменских после скандального заявления певицы Gip C о склонении к интиму
Потап впервые прокомментировал слухи о разводе с Каменских после скандального заявления певицы Gip C о склонении к интиму
Галина ГРИШИНА
35-летняя Каменских высказалась о планах забеременеть: Этот вопрос должны решать мама и папа. А не те, кто любит раздавать советы
35-летняя Каменских высказалась о планах забеременеть: Этот вопрос должны решать мама и папа. А не те, кто любит раздавать советы
Галина ГРИШИНА
  Назван препарат, который поможет убрать мох и лишайники с коры плодовых деревьев
  Назван препарат, который поможет убрать мох и лишайники с коры плодовых деревьев
Галина ГРИШИНА
41-летняя Брежнева снялась в костюме, скрывающем живот и фигуру. Фото
41-летняя Брежнева снялась в костюме, скрывающем живот и фигуру. Фото
Галина ГРИШИНА
  Вкусный салат из запеченных овощей с пикантным соусом. Простой рецепт и быстрое приготовление
  Вкусный салат из запеченных овощей с пикантным соусом. Простой рецепт и быстрое приготовление
Галина ГРИШИНА
Каменских дала первое интервью на фоне слухов о разводе с Потапом. Ранее певица Gip C заявила, что он склонял ее к интиму
Каменских дала первое интервью на фоне слухов о разводе с Потапом. Ранее певица Gip C заявила, что он склонял ее к интиму
Галина ГРИШИНА
"Хочет увидеть короля". В Гамбурге мужчина под дождем забрался на верхушку фонарного столба, чтобы сфотографировать Чарльза III. Фото
"Хочет увидеть короля". В Гамбурге мужчина под дождем забрался на верхушку фонарного столба, чтобы сфотографировать Чарльза III. Фото
Галина ГРИШИНА
Вайкуле прокомментировала заявление пропагандистки Симоньян о гомосексуальности Галкина
Вайкуле прокомментировала заявление пропагандистки Симоньян о гомосексуальности Галкина
Галина ГРИШИНА
Как легко отказаться от сладкого при похудении. Пять советов от фитнес-инструктора
Как легко отказаться от сладкого при похудении. Пять советов от фитнес-инструктора
Галина ГРИШИНА
Мишина в коротком патье и босиком станцевала перед камерой
Мишина в коротком патье и босиком станцевала перед камерой
"Инновационное желе, которое превращается в масло". Селена Гомес выпустила тинт для губ за $20
"Инновационное желе, которое превращается в масло". Селена Гомес выпустила тинт для губ за $20
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Назван препарат, который поможет убрать мох и лишайники с коры плодовых деревьев (169661)
2
Каменских дала первое интервью на фоне слухов о разводе с Потапом. Ранее певица Gip C заявила, что он склонял ее к интиму (142903)
3
Потап впервые прокомментировал слухи о разводе с Каменских после скандального заявления певицы Gip C о склонении к интиму (125336)
4
Стилист объяснила, какие стрижки старят, а какие молодят (84340)
5
"Добавляет возраст и делает образ неряшливым". Модный эксперт рассказала, какая длина брюк не подходит для женщин старше 50 лет (67467)
6
Профилактика парши. Чем обработать яблони и груши весной во время цветения, чтобы осенью можно было "собирать урожай ведрами" (66327)
7
"Инфа – сотка". Каменских и Потап официально разводятся – блогеры (62952)
8
Жена нардепа от "Слуги народа" Саливанчук показала декольте с верхнего ракурса (45276)
 
 
 
 