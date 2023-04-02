Действия в патруле и построение боевых порядков. Генштаб ВСУ показал фото тренировок украинских военных в Великобритании

Обучение проходит в рамках курса базовой общевойсковой подготовки для украинских военных на территории Британии.
"На занятиях уделяют особое внимание размещению личного состава, оборудованию пунктов обогрева, укрытия и маскировки, ведению наблюдения, обнаружению разведывательных признаков расположения противника", – рассказали в Генштабе.
Военным излагают теорию, а потом проводят практические занятия. На них отрабатывают ведение наблюдения, изучение местности и противника, индивидуальную маскировку и маскировку на местности.
В Генштабе отметили, что занятия проводят в любую погоду – международные партнеры обеспечили военных водонепроницаемой одеждой.
Программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня 2022 года президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину тогдашний премьер-министр Борис Джонсон. Программа была рассчитана на обучение 10 тыс. военнослужащих. К ней присоединились более 10 стран-партнеров.
В курс входит обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. 5 октября Генштаб ВСУ сообщил, что программу расширили – в Великобритании началась подготовка базового уровня младших командиров ВСУ.
В 2023 году в Великобритании пройдут обучение еще 20 тыс. украинских военнослужащих, сообщил министр обороны Бен Уоллес 16 января.
Кроме того, в ноябре 2022-го ЕС официально запустил миссию по обучению 15 тыс. украинских военнослужащих в рамках военной помощи в поддержку Украины ("EUMAM Украина").