Действия в патруле и построение боевых порядков. Генштаб ВСУ показал фото тренировок украинских военных в Великобритании

На занятиях военные изучают в числе прочего и маскировку Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Обучение проходит в рамках курса базовой общевойсковой подготовки для украинских военных на территории Британии.

"На занятиях уделяют особое внимание размещению личного состава, оборудованию пунктов обогрева, укрытия и маскировки, ведению наблюдения, обнаружению разведывательных признаков расположения противника", – рассказали в Генштабе.

Военным излагают теорию, а потом проводят практические занятия. На них отрабатывают ведение наблюдения, изучение местности и противника, индивидуальную маскировку и маскировку на местности.

В Генштабе отметили, что занятия проводят в любую погоду – международные партнеры обеспечили военных водонепроницаемой одеждой.