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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Действия в патруле и построение боевых порядков. Генштаб ВСУ показал фото тренировок украинских военных в Великобритании

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На занятиях военные изучают в числе прочего и маскировку
На занятиях военные изучают в числе прочего и маскировку
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Инструкторы вооруженных сил Великобритании отработали с военнослужащими ВСУ действия в патруле и построение боевых порядков в составе подразделения. Фото тренировки опубликовал 31 марта Генштаб ВСУ.

Обучение проходит в рамках курса базовой общевойсковой подготовки для украинских военных на территории Британии.

"На занятиях уделяют особое внимание размещению личного состава, оборудованию пунктов обогрева, укрытия и маскировки, ведению наблюдения, обнаружению разведывательных признаков расположения противника", – рассказали в Генштабе.

Военным излагают теорию, а потом проводят практические занятия. На них отрабатывают ведение наблюдения, изучение местности и противника, индивидуальную маскировку и маскировку на местности.

В Генштабе отметили, что занятия проводят в любую погоду  международные партнеры обеспечили военных водонепроницаемой одеждой.

Контекст:

Программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня 2022 года президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину тогдашний премьер-министр Борис Джонсон. Программа была рассчитана на обучение 10 тыс. военнослужащихК ней присоединились более 10 стран-партнеров.

В курс входит обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. 5 октября Генштаб ВСУ сообщил, что программу расширили – в Великобритании началась подготовка базового уровня младших командиров ВСУ

В 2023 году в Великобритании пройдут обучение еще 20 тыс. украинских военнослужащих, сообщил министр обороны Бен Уоллес 16 января.

Кроме того, в ноябре 2022-го ЕС официально запустил миссию по обучению 15 тыс. украинских военнослужащих в рамках военной помощи в поддержку Украины ("EUMAM Украина").

Теги: Великобритания, военные, добровольцы, учения, тренировка
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