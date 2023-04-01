Залужный показал работу британской пушки на поле боя. Видео

Как отметил главнокомандующий, этой пушкой украинские военные уничтожили вражеский СПГ-9 "Копье" вместе с боекомплектом, а также повредили вражеский миномет 2В9 "Василек".

Контекст:

Согласно данным правительства Великобритании, в 2022 году Соединенное Королевство предоставило Украине военной помощи на £2,3 млрд, это больше, чем "любая другая страна, кроме США".

11 января правительство Великобритании официально подтвердило, что планирует предоставить Украине танки для защиты от российской агрессии. Позднее в правительстве уточнили, что пакет военной помощи будет включать 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS90.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес допускал, что Британия может предоставить Украине больше танков, но не озвучивал конкретной цифры.