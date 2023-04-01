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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный показал работу британской пушки на поле боя. Видео

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Украинские военные уничтожили вражеский СПГ-9 "Копье" вместе с боекомплектом
Украинские военные уничтожили вражеский СПГ-9 "Копье" вместе с боекомплектом
Скриншот: Головнокомандувач ЗСУ / Telegram

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал в Telegram видео уничтожения вражеской техники с помощью британской пушки L119.

Как отметил главнокомандующий, этой пушкой украинские военные уничтожили вражеский СПГ-9 "Копье" вместе с боекомплектом, а также повредили вражеский миномет 2В9 "Василек".

Контекст:

Согласно данным правительства Великобритании, в 2022 году Соединенное Королевство предоставило Украине военной помощи на £2,3 млрд, это больше, чем "любая другая страна, кроме США".

11 января правительство Великобритании официально подтвердило, что планирует предоставить Украине танки для защиты от российской агрессии. Позднее в правительстве уточнили, что пакет военной помощи будет включать 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS90.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес допускал, что Британия может предоставить Украине больше танков, но не озвучивал конкретной цифры.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Великобритания, война, агрессия, ВСУ, война России против Украины, пушки, Валерий Залужный, Британия
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