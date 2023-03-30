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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ предстоит пройти "значительную подготовку", прежде чем использовать танки Challenger 2 в бою – Уоллес

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Уоллес отказался прогнозировать сроки и обстоятельства украинского контрнаступления
Уоллес отказался прогнозировать сроки и обстоятельства украинского контрнаступления
Фото: EPA

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил прибытие британских танков Challenger 2 в Украину, но предупредил, что для их эффективного использования украинскому командованию и Вооруженным силам требуется дополнительная подготовка. Об этом сообщает 29 марта Sky News.

По мнению Уоллеса, необходимо пройти "значительный объем подготовки”, прежде чем использовать британские танки в бою.

В том числе, указал он, украинское военное руководство должно отработать в ходе тренировок ведение боевых действий с применением Challenger 2 на уровне бригады или боевой группы, чтобы уметь сражаться по образцу НАТО или по западному образцу.

Уоллес отметил, что такие тренировки являются очень важными на фоне планов Украины начать контрнаступление. Он предупредил, что не может комментировать, когда, где и как может произойти наступление ВСУ, но заметил, что намерение Украины отбросить российских оккупантов со своей территории  ни для кого не секрет.

Как отмечает Sky News, предполагается, что в ходе украинского контрнаступления танки Challenger 2 будут действовать вместе с немецкими боевыми машинами пехоты Marder в составе бригад или боевых групп, которые формируются в целях сочетания различных видов оружия для прорыва укрепленных российских позиций.

Контекст:

11 января правительство Великобритании официально подтвердило, что планирует предоставить Украине танки для защиты от российской агрессии. Позднее в правительстве уточнили, что пакет военной помощи будет включать 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS90.

Уоллес допускал, что Британия может предоставить Украине больше танков, но не озвучивал конкретной цифры. 

4 марта посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал, что было обещано 14 танков Challenger 2, а в результате визита президента Зеленского договорились, что это количество вырастет вдвое.

27 марта из Великобритании на родину вернулись украинские танкисты, прошедшие обучение на Challenger 2.

В этот же день Резников заявил, что британские танки Challenger 2, американские бронемашины Stryker и Cougar, а также немецкие боевые машины пехоты Marder уже находятся в распоряжении Десантно-штурмовых войск Украины.

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