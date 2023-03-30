ВСУ предстоит пройти "значительную подготовку", прежде чем использовать танки Challenger 2 в бою – Уоллес

По мнению Уоллеса, необходимо пройти "значительный объем подготовки”, прежде чем использовать британские танки в бою.

В том числе, указал он, украинское военное руководство должно отработать в ходе тренировок ведение боевых действий с применением Challenger 2 на уровне бригады или боевой группы, чтобы уметь сражаться по образцу НАТО или по западному образцу.

Уоллес отметил, что такие тренировки являются очень важными на фоне планов Украины начать контрнаступление. Он предупредил, что не может комментировать, когда, где и как может произойти наступление ВСУ, но заметил, что намерение Украины отбросить российских оккупантов со своей территории ни для кого не секрет.

Как отмечает Sky News, предполагается, что в ходе украинского контрнаступления танки Challenger 2 будут действовать вместе с немецкими боевыми машинами пехоты Marder в составе бригад или боевых групп, которые формируются в целях сочетания различных видов оружия для прорыва укрепленных российских позиций.