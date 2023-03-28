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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Фантастические машины". Резников проехался на Challenger 2 и заявил, что британские танки скоро приступят к выполнению боевых задач

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Резников выразил благодарность руководству Великобритании за предоставленную Украине технику
Резников выразил благодарность руководству Великобритании за предоставленную Украине технику
Фото: ЕРА

Министр обороны Украины Алексей Резников проехался на Challenger 2 и дал свою оценку танкам, которые Украине передала Великобритания. Видео с тренировки танковых экипажей он опубликовал 28 марта в Twitter.

"Было очень приятно прокатиться на первом украинском основном боевом танке Challenger 2. Такие танки, поставленные Великобританией, недавно поступили в нашу страну. Вскоре эти фантастические машины приступят к выполнению боевых задач", – подчеркнул Резников.

Он также выразил благодарность за предоставленную Украине технику премьер-министру Великобритании Риши Сунаку, министру обороны Британии Бену Уоллесу и всему британскому народу.

Контекст:

11 января правительство Великобритании официально подтвердило, что планирует предоставить Украине танки для защиты от российской агрессии. Позднее в правительстве уточнили, что пакет военной помощи будет включать 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS90.

Уоллес допускал, что Британия может предоставить Украине больше танков, но не озвучивал конкретной цифры. 

4 марта посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал, что было обещано 14 танков Challenger 2, а в результате визита президента Зеленского договорились, что это количество вырастет вдвое.

27 марта из Великобритании на родину вернулись украинские танкисты, прошедшие обучение на Challenger 2.

В этот же день Резников заявил, что британские танки Challenger 2, американские бронемашины Stryker и Cougar, а также немецкие боевые машины пехоты Marder уже находятся в распоряжении Десантно-штурмовых войск Украины.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, Великобритания, танки, Алексей Резников, война России против Украины, экипаж, Challenger 2
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