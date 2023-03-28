"Фантастические машины". Резников проехался на Challenger 2 и заявил, что британские танки скоро приступят к выполнению боевых задач

"Было очень приятно прокатиться на первом украинском основном боевом танке Challenger 2. Такие танки, поставленные Великобританией, недавно поступили в нашу страну. Вскоре эти фантастические машины приступят к выполнению боевых задач", – подчеркнул Резников.
Он также выразил благодарность за предоставленную Украине технику премьер-министру Великобритании Риши Сунаку, министру обороны Британии Бену Уоллесу и всему британскому народу.
It was a pleasure to take the first Ukrainian Challenger 2 MBT for a spin.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 28, 2023
Such tanks, supplied by the United Kingdom, have recently arrived in our country.
These fantastic machines will soon begin their combat missions.
Thank you, @RishiSunak, @BWallaceMP, and the * people. pic.twitter.com/zoCRmKdBnN
11 января правительство Великобритании официально подтвердило, что планирует предоставить Украине танки для защиты от российской агрессии. Позднее в правительстве уточнили, что пакет военной помощи будет включать 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS90.
Уоллес допускал, что Британия может предоставить Украине больше танков, но не озвучивал конкретной цифры.
4 марта посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал, что было обещано 14 танков Challenger 2, а в результате визита президента Зеленского договорились, что это количество вырастет вдвое.
27 марта из Великобритании на родину вернулись украинские танкисты, прошедшие обучение на Challenger 2.
В этот же день Резников заявил, что британские танки Challenger 2, американские бронемашины Stryker и Cougar, а также немецкие боевые машины пехоты Marder уже находятся в распоряжении Десантно-штурмовых войск Украины.