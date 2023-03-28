"Фантастические машины". Резников проехался на Challenger 2 и заявил, что британские танки скоро приступят к выполнению боевых задач

"Было очень приятно прокатиться на первом украинском основном боевом танке Challenger 2. Такие танки, поставленные Великобританией, недавно поступили в нашу страну. Вскоре эти фантастические машины приступят к выполнению боевых задач", – подчеркнул Резников.

Он также выразил благодарность за предоставленную Украине технику премьер-министру Великобритании Риши Сунаку, министру обороны Британии Бену Уоллесу и всему британскому народу.