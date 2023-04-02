В оккупированном Крыму россияне пытаются вербовать на войну против Украины солдат-срочников – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, срочникам рассказывают о контрактах с минобороны РФ Фото: ЕРА

"Российские захватчики продолжают нести огромные потери. Для их пополнения в воинских частях вооруженных сил Российской Федерации, которые дислоцируются на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, активно проводятся разъяснительные мероприятия среди военнослужащих срочной службы", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, представители страны-террориста "рассказывают молодежи о необходимости подписания срочниками контрактов с минобороны РФ и участия в боевых действиях на территории Украины".

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