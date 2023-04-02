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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Крыму россияне пытаются вербовать на войну против Украины солдат-срочников – Генштаб ВСУ

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По данным Генштаба ВСУ, срочникам рассказывают о контрактах с минобороны РФ
По данным Генштаба ВСУ, срочникам рассказывают о контрактах с минобороны РФ
Фото: ЕРА

Российские оккупанты пытаются восполнить потери в личном составе военнослужащими срочной службы из оккупированного Крыма. Об этом проинформировал 2 апреля в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Российские захватчики продолжают нести огромные потери. Для их пополнения в воинских частях вооруженных сил Российской Федерации, которые дислоцируются на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, активно проводятся разъяснительные мероприятия среди военнослужащих срочной службы", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, представители страны-террориста "рассказывают молодежи о необходимости подписания срочниками контрактов с минобороны РФ и участия в боевых действиях на территории Украины".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0gCzRisYpJfpPj5WWCbFjYCV5XHGwn4p8Kq319152SqC9XedEGWfuYmGSZ9Sp6f48l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Потери российских войск в Украине с 24 февраля 2022 года по 2 апреля 2023 года составили, по данным Генштаба ВСУ, 174 550 человек личного состава.

Для пополнения российских войск, вторгшихся в Украину, в РФ в 2022 году объявляли частичную мобилизацию. По разным данным, скрытая мобилизация оккупантами продолжается.

Захватчики мобилизуют на войну против Украины в том числе жителей оккупированной территории. В частности, 21 марта Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, сообщил, что в Крыму захватчики активно вербуют в ряды российской армии пожарных, спасателей и сотрудников пенитенциарной службы.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Крым, война, Генштаб ВСУ, мобилизация, война России против Украины, минобороны РФ, военнослужащий, потери армии России, российские оккупанты
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