В оккупированном Крыму россияне пытаются вербовать на войну против Украины солдат-срочников – Генштаб ВСУ

"Российские захватчики продолжают нести огромные потери. Для их пополнения в воинских частях вооруженных сил Российской Федерации, которые дислоцируются на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, активно проводятся разъяснительные мероприятия среди военнослужащих срочной службы", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, представители страны-террориста "рассказывают молодежи о необходимости подписания срочниками контрактов с минобороны РФ и участия в боевых действиях на территории Украины".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Потери российских войск в Украине с 24 февраля 2022 года по 2 апреля 2023 года составили, по данным Генштаба ВСУ, 174 550 человек личного состава.
Для пополнения российских войск, вторгшихся в Украину, в РФ в 2022 году объявляли частичную мобилизацию. По разным данным, скрытая мобилизация оккупантами продолжается.
Захватчики мобилизуют на войну против Украины в том числе жителей оккупированной территории. В частности, 21 марта Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, сообщил, что в Крыму захватчики активно вербуют в ряды российской армии пожарных, спасателей и сотрудников пенитенциарной службы.