В Херсонской области оккупанты ограничивают передвижение граждан, проводят обыски и отбирают у жителей недвижимость – Генштаб ВСУ

В населенном пункте Казачьи Лагери после успешного огневого поражения объекта российских оккупационных войск противник активно проводит проверки мобильных телефонов местных жителей и несанкционированно обыскивает жилье граждан Украины.

Также оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения в Херсонской области.

"В частности, в Геническе и Стрелковом на блокпостах захватчики ограничивают передвижение граждан Украины, не получивших паспорта граждан РФ. В ходе обысков сообщают, что граждане Украины, не получившие российские паспорта, после четвертого пересечения блокпоста получат запрет на въезд и выезд", – отметили в Генштабе.

Помимо этого, российская оккупационная "власть" с целью присвоения недвижимости граждан Украины активно подделывает документы на право собственности на жилые помещения и базы отдыха, фальсифицируя договоры купли-продажи и дарения.