В Херсонской области оккупанты ограничивают передвижение граждан, проводят обыски и отбирают у жителей недвижимость – Генштаб ВСУ

В населенном пункте Казачьи Лагери после успешного огневого поражения объекта российских оккупационных войск противник активно проводит проверки мобильных телефонов местных жителей и несанкционированно обыскивает жилье граждан Украины.
Также оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения в Херсонской области.
"В частности, в Геническе и Стрелковом на блокпостах захватчики ограничивают передвижение граждан Украины, не получивших паспорта граждан РФ. В ходе обысков сообщают, что граждане Украины, не получившие российские паспорта, после четвертого пересечения блокпоста получат запрет на въезд и выезд", – отметили в Генштабе.
Помимо этого, российская оккупационная "власть" с целью присвоения недвижимости граждан Украины активно подделывает документы на право собственности на жилые помещения и базы отдыха, фальсифицируя договоры купли-продажи и дарения.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.