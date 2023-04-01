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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Экс-главу СБУ Якименко будут судить по обвинению в организации пыток жителей Херсонской области – СБУ

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Якименко и другие обвиняемые объявлены в розыск
Якименко и другие обвиняемые объявлены в розыск
Фото: wikipedia.org

В Украине будут судить бывшего главу Службы безопасности Украины Александра Якименко, который занимал эту должность при правлении беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 31 марта.

По данным следствия, он причастен к организации массовых репрессий против мирных жителей на временно оккупированной территории Херсонской области. В СБУ отметили, что с 2014 года он скрывался в России, а в начале полномасштабного вторжения РФ помогал оккупантам в войне против Украины.

Как отметил пресс-центр, Якименко оккупанты назначили руководителем созданной ими "государственной службы безопасности в Херсонской области".

"В этой должности он выполняет задачи Москвы по распространению кремлевского режима и подавлению сопротивления в южном регионе. Для этого организовывает массовые преследования, похищения и пытки местных жителей. Ежедневно людей подвергают жестоким пыткам – пытают электрическим током, не дают воду и еду, а также имитируют расстрел потерпевших. Таким образом, из них пытаются "выбивать" признания в содействии Силам обороны, а после этого предлагают за деньги получить "амнистию", – сообщили в СБУ.

По данным следствия, в ряды оккупационного "органа" Якименко лично привлек еще восемь человек, принимающих непосредственное участие в пытках мирных жителей. Всем им объявлено обвинение по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения); ч. 3, ч. 4 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Обвиняемые объявлены в розыск.

Инфографика: ssu.gov.ua
Инфографика: ssu.gov.ua

Контекст:

Якименко работал главой СБУ с 9 января 2013 года по 24 февраля 2014 года. Он с 2014 года находится в розыске в Украине и скрывается, по данным украинских спецслужб, в Крыму или в России.

По данным СБУ, Якименко отдавал приказ расстреливать протестовавших на Майдане Незалежности в Киеве 18–20 февраля и лично приказал уничтожить ведомственные документы. 20-го и 21 февраля 2014 года во внутренних дворах главного офиса СБУ бывшие представители власти сожгли "вещдоки" – килограммы документов, свидетельствующих об их преступлениях против Майдана. 

Сам Якименко в апреле 2014 года дал интервью российским журналистам, в котором отрицал обвинения в участии СБУ в расстреле людей на Майдане.

Прокурор Денис Иванов рассказал "Настоящему времени", что у Якименко, когда он возглавлял СБУ, было российское гражданство. 

В декабре 2022 года херсонское издание "Мост" сообщило, что Якименко возглавил оккупационную "спецслужбу" в регионе.

В феврале 2023 года президент Владимир Зеленский лишил Якименко гражданства Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, Александр Якименко, Херсонская область, пытки, война России против Украины, обвинение
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