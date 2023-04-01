Экс-главу СБУ Якименко будут судить по обвинению в организации пыток жителей Херсонской области – СБУ

По данным следствия, он причастен к организации массовых репрессий против мирных жителей на временно оккупированной территории Херсонской области. В СБУ отметили, что с 2014 года он скрывался в России, а в начале полномасштабного вторжения РФ помогал оккупантам в войне против Украины.

Как отметил пресс-центр, Якименко оккупанты назначили руководителем созданной ими "государственной службы безопасности в Херсонской области".

"В этой должности он выполняет задачи Москвы по распространению кремлевского режима и подавлению сопротивления в южном регионе. Для этого организовывает массовые преследования, похищения и пытки местных жителей. Ежедневно людей подвергают жестоким пыткам – пытают электрическим током, не дают воду и еду, а также имитируют расстрел потерпевших. Таким образом, из них пытаются "выбивать" признания в содействии Силам обороны, а после этого предлагают за деньги получить "амнистию", – сообщили в СБУ.

По данным следствия, в ряды оккупационного "органа" Якименко лично привлек еще восемь человек, принимающих непосредственное участие в пытках мирных жителей. Всем им объявлено обвинение по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения); ч. 3, ч. 4 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Обвиняемые объявлены в розыск.