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Глава СБУ времен Януковича возглавил оккупационную спецслужбу Херсонской области – СМИ

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Якименко работал главой СБУ с 9 января 2013 года по 24 февраля 2014 года
Якименко работал главой СБУ с 9 января 2013 года по 24 февраля 2014 года
Фото: wikipedia.org

Российские оккупанты назначили Александра Якименко – главу Службы безопасности Украины времен президента-беглеца Виктора Януковича – главой оккупационной спецслужбы Херсонской области. Об этом пишет местное издание "Мост", ссылаясь на российский Единый госреестр юридичеких лиц.

Согласно данным в реестре, 22 декабря было зарегистрировано новое юридическое лицо – "государственная служба безопасности Херсонской области". Ее адрес – улица Театральная, 18 в Херсоне. Там находится Хозяйственный суд Херсонской области.

Главой этой "государственной службы безопасности" стал Якименко Александр Григорьевич – полный тезка экс-главы СБУ. "Мост" и "Факты" еще в июне сообщали, что бывший СБУшник сотрудничает с захватчиками в Херсонской области и может стать "руководителем силового блока" оккупантов в регионе.

Скриншот: egrul.nalog.ru
Скриншот: egrul.nalog.ru

Контекст:

Якименко работал главой СБУ с 9 января 2013 года по 24 февраля 2014 года. Он с апреля 2014 года находится в розыске в Украине и скрывается, по данным украинских спецслужб, в Крыму или в России.

По данным СБУ, Якименко отдавал приказ расстреливать протестовавших на Майдане Незалежности в Киеве 18–20 февраля и лично приказал уничтожить ведомственные документы. 20-го и 21 февраля 2014 года во внутренних дворах главного офиса СБУ бывшие представители власти сожгли "вещдоки" – килограммы документов, свидетельствующих об их преступлениях против Майдана. 

Сам Якименко в апреле 2014 года дал интервью российским журналистам, в котором отрицал обвинения в участии СБУ в расстреле людей на Майдане.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СМИ, СБУ, Украина, Херсон, Александр Якименко, оккупация, Херсонская область, спецслужбы, война России против Украины, российские оккупанты
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