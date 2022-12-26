Глава СБУ времен Януковича возглавил оккупационную спецслужбу Херсонской области – СМИ

Согласно данным в реестре, 22 декабря было зарегистрировано новое юридическое лицо – "государственная служба безопасности Херсонской области". Ее адрес – улица Театральная, 18 в Херсоне. Там находится Хозяйственный суд Херсонской области.

Главой этой "государственной службы безопасности" стал Якименко Александр Григорьевич – полный тезка экс-главы СБУ. "Мост" и "Факты" еще в июне сообщали, что бывший СБУшник сотрудничает с захватчиками в Херсонской области и может стать "руководителем силового блока" оккупантов в регионе.

Контекст:

Якименко работал главой СБУ с 9 января 2013 года по 24 февраля 2014 года. Он с апреля 2014 года находится в розыске в Украине и скрывается, по данным украинских спецслужб, в Крыму или в России.

По данным СБУ, Якименко отдавал приказ расстреливать протестовавших на Майдане Незалежности в Киеве 18–20 февраля и лично приказал уничтожить ведомственные документы. 20-го и 21 февраля 2014 года во внутренних дворах главного офиса СБУ бывшие представители власти сожгли "вещдоки" – килограммы документов, свидетельствующих об их преступлениях против Майдана.

Сам Якименко в апреле 2014 года дал интервью российским журналистам, в котором отрицал обвинения в участии СБУ в расстреле людей на Майдане.