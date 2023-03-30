СБУ объявила о подозрении главе Росавиации за использование гражданских самолетов для переброски военных РФ и боеприпасов

По данным СБУ, с конца сентября по ноябрь 2022 года при содействии Нерадько оккупанты перебросили более 3 тыс. российских военных Фото: Служба безпеки України / Facebook

"Подсанкционный глава Росавиации способствовал минобороны страны-агрессора в переброске оккупационных группировок в направлении госграницы Украины, а также на территорию захваченного Крыма. Для этого он привлек четыре российские авиакомпании, предоставившие свои самолеты для перевозки личного состава, оружия и боеприпасов врага", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, с конца сентября по ноябрь 2022 года при содействии Нерадько оккупанты переправили в аэропорты Платов в Ростовской области и Симферополь более 3 тыс. военных и большое количество боеприпасов. В дальнейшем оккупационные подразделения были задействованы в боевых действиях против украинских военных на восточном и южном направлениях.

СБУ объявила Нерадько о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).