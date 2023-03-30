Компании подозреваемого в госизмене Богуслаева заработали на гостендерах более 4 млрд грн

Аналитики Vkursi проанализировали комплексное досье группы компаний Богуслаева, включая "Мотор Січ". Они выяснили, что группа Богуслаева насчитывает 15 активных юридических лиц.
В 10 из 15 компаний группы Богуслаев – конечный владелец или акционер. Его бизнес-интересы сконцентрированы преимущественно в Запорожье, одна компания зарегистрирована в Виннице, благотворительный фонд и аналитический центр – в Киеве.
Среди бизнесов Богуслаева: банк, страховая и медийная компании, бизнесы, работающие на рынке транспортировки, права, оптовой торговли или занимающиеся производством космических и летательных аппаратов. Кроме того, у Богуслаева есть три благотворительных фонда.
Перечень всех компаний, в которых Богуслаев указан в качестве действующего бенефициара, учредителя, владельца акций или подписанта (кроме "Мотор Січі"), выглядит так:
Немало заработали компании и на государственных закупках. Так, ЧАО "Мотор Січ" заработало на гостендерах в 2022 году 80,9 млн грн, в 2021 году – 3,2 млрд грн, а в 2020 году – 791 млн грн. ООО "Медиа-Партнер" в 2021 году от государственных тендеров получило 68 тыс. грн, а в 2020 году – 53,9 тыс. грн.
Страховая компания "Мотор-Гарант" в 2022 году от государственных тендеров получила 2 млн грн, в 2021 году – 6,5 млн грн, а в 2020 году – 5,9 млн грн.
23 октября 2022 года СБУ сообщила о задержании Богуслаева в рамках уголовного производства о незаконной поставке компанией товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.
24 октября СБУ опубликовала записи разговоров Богуслаева, которые подтверждают, что президент "Мотор Січі" продолжал организовывать поставки двигателей и других запчастей к российским ударным вертолетам даже после начала полномасштабного вторжения РФ, оправдывал нападение России. Он также жаловался собеседникам-россиянам на обстрелы "Мотор Січі" захватчиками, но не прекращал сотрудничество с ними.
Суд взял Богуслаева под стражу 24 октября. Последний раз ему продлили срок содержания под стражей до 27 мая.
5 ноября во время заседания ставки верховного главнокомандующего было принято решение о принудительном изъятии акций пяти предприятий стратегического значения – "Укрнафта", "Укртатнафта", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ" и "Мотор Січ". Их управление передали Министерству обороны, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что пять изъятых в Украине стратегических предприятий круглосуточно будут работать на оборону.
1 февраля 2023 года СБУ объявила Богуслаеву о подозрении в финансировании террористической организации "ДНР" через уплату "налогов" и "сборов".
25 февраля Евросоюз внес Богуслаева в свой санкционный список.