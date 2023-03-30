Компании подозреваемого в госизмене Богуслаева заработали на гостендерах более 4 млрд грн

Аналитики Vkursi проанализировали комплексное досье группы компаний Богуслаева, включая "Мотор Січ". Они выяснили, что группа Богуслаева насчитывает 15 активных юридических лиц.

В 10 из 15 компаний группы Богуслаев – конечный владелец или акционер. Его бизнес-интересы сконцентрированы преимущественно в Запорожье, одна компания зарегистрирована в Виннице, благотворительный фонд и аналитический центр – в Киеве.

Среди бизнесов Богуслаева: банк, страховая и медийная компании, бизнесы, работающие на рынке транспортировки, права, оптовой торговли или занимающиеся производством космических и летательных аппаратов. Кроме того, у Богуслаева есть три благотворительных фонда.

Перечень всех компаний, в которых Богуслаев указан в качестве действующего бенефициара, учредителя, владельца акций или подписанта (кроме "Мотор Січі"), выглядит так:

ЧАО "Мотор Січ". Доход: 14,56 млрд грн в 2021 году, 12,5 млрд грн в 2020 году (Богуслаев был подписантом до ноября 2022 года);

АО "Мотор-Банк". Доход: 26,5 млн грн в 2021 году, 14,19 млн грн за три квартала 2022 года (бенефициар и владелец акций);

ООО "Медиа-Партнер". Доход: 4,56 млн грн в 2020 году (бенефициар);

МБФ "Днепр-Січ". Доход: 16,64 млн грн в 2020 году (бенефициар, основатель и руководитель);

ООО "Новая Хортица". Доход: 10,06 млн грн в 2020 году (бенефициар);

ООО "ВИАЗ" Доход: 43,99 млн грн в 2020 году (бенефициар, учредитель, руководитель);

ООО "РУНА". Доход: 5400 грн в 2020 году (бенефициар);

ООО СК "Мотор-Гарант". Доход: 32,7 млн грн в 2021 году (бенефициар и учредитель);

ООО "Вертолеты МСБ" (бенефициар и учредитель);

ООО "Стратегия-Ресурс". Доход: 10 400 грн в 2020 году (бенефициар);

ООО "Моторс-Форс" (бенефициар);

Благотворительный фонд "Украина будущего" (учредитель);

Благотворительный фонд "Славянский аналитический центр" (учредитель);

Корпорация "Научно-производственное объединение "А. Ивченко" (подписант);

ОС "Федерация вертолетного спорта Украины" (подписант).

Инфографика: vkursi.pro

Немало заработали компании и на государственных закупках. Так, ЧАО "Мотор Січ" заработало на гостендерах в 2022 году 80,9 млн грн, в 2021 году – 3,2 млрд грн, а в 2020 году – 791 млн грн. ООО "Медиа-Партнер" в 2021 году от государственных тендеров получило 68 тыс. грн, а в 2020 году – 53,9 тыс. грн.

Страховая компания "Мотор-Гарант" в 2022 году от государственных тендеров получила 2 млн грн, в 2021 году – 6,5 млн грн, а в 2020 году – 5,9 млн грн.