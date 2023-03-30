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ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Компании подозреваемого в госизмене Богуслаева заработали на гостендерах более 4 млрд грн

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Аналитики выяснили, что группа Богуслаева насчитывает 15 активных юридических лиц
Аналитики выяснили, что группа Богуслаева насчитывает 15 активных юридических лиц
Фото: Motor Sich / Facebook

Общий доход компаний бывшего президента завода "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаева за 2020-й и 2021 год составил 27,2 млрд грн. А на государственных тендерах в течение 2020–2022 годов компании заработали более 4 млрд грн. Такие данные предоставила изданию "ГОРДОН" платформа больших данных Vkursi.

Аналитики Vkursi проанализировали комплексное досье группы компаний Богуслаева, включая "Мотор Січ". Они выяснили, что группа Богуслаева насчитывает 15 активных юридических лиц.

В 10 из 15 компаний группы Богуслаев – конечный владелец или акционер. Его бизнес-интересы сконцентрированы преимущественно в Запорожье, одна компания зарегистрирована в Виннице, благотворительный фонд и аналитический центр – в Киеве.

Среди бизнесов Богуслаева: банк, страховая и медийная компании, бизнесы, работающие на рынке транспортировки, права, оптовой торговли или занимающиеся производством космических и летательных аппаратов. Кроме того, у Богуслаева есть три благотворительных фонда.

Перечень всех компаний, в которых Богуслаев указан в качестве действующего бенефициара, учредителя, владельца акций или подписанта (кроме "Мотор Січі"), выглядит так:

  • ЧАО "Мотор Січ". Доход: 14,56 млрд грн в 2021 году, 12,5 млрд грн в 2020 году (Богуслаев был подписантом до ноября 2022 года);
  • АО "Мотор-Банк". Доход: 26,5 млн грн в 2021 году, 14,19 млн грн за три квартала 2022 года (бенефициар и владелец акций);
  • ООО "Медиа-Партнер". Доход: 4,56 млн грн в 2020 году (бенефициар);
  • МБФ "Днепр-Січ". Доход: 16,64 млн грн в 2020 году (бенефициар, основатель и руководитель);
  • ООО "Новая Хортица". Доход: 10,06 млн грн в 2020 году (бенефициар);
  • ООО "ВИАЗ" Доход: 43,99 млн грн в 2020 году (бенефициар, учредитель, руководитель);
  • ООО "РУНА". Доход: 5400 грн в 2020 году (бенефициар);
  • ООО СК "Мотор-Гарант". Доход: 32,7 млн грн в 2021 году (бенефициар и учредитель);
  • ООО "Вертолеты МСБ" (бенефициар и учредитель);
  • ООО "Стратегия-Ресурс". Доход: 10 400 грн в 2020 году (бенефициар);
  • ООО "Моторс-Форс" (бенефициар);
  • Благотворительный фонд "Украина будущего" (учредитель);
  • Благотворительный фонд "Славянский аналитический центр" (учредитель);
  • Корпорация "Научно-производственное объединение "А. Ивченко" (подписант);
  • ОС "Федерация вертолетного спорта Украины" (подписант).
Инфографика: vkursi.pro
Инфографика: vkursi.pro

Немало заработали компании и на государственных закупках. Так, ЧАО "Мотор Січ" заработало на гостендерах в 2022 году 80,9 млн грн, в 2021 году – 3,2 млрд грн, а в 2020 году – 791 млн грн. ООО "Медиа-Партнер" в 2021 году от государственных тендеров получило 68 тыс. грн, а в 2020 году – 53,9 тыс. грн.

Страховая компания "Мотор-Гарант" в 2022 году от государственных тендеров получила 2 млн грн, в 2021 году – 6,5 млн грн, а в 2020 году – 5,9 млн грн.

Контекст:

23 октября 2022 года СБУ сообщила о задержании Богуслаева в рамках уголовного производства о незаконной поставке компанией товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

24 октября СБУ опубликовала записи разговоров Богуслаева, которые подтверждают, что президент "Мотор Січі" продолжал организовывать поставки двигателей и других запчастей к российским ударным вертолетам даже после начала полномасштабного вторжения РФ, оправдывал нападение России. Он также жаловался собеседникам-россиянам на обстрелы "Мотор Січі" захватчиками, но не прекращал сотрудничество с ними.

Суд взял Богуслаева под стражу 24 октября. Последний раз ему продлили срок содержания под стражей до 27 мая.

5 ноября во время заседания ставки верховного главнокомандующего было принято решение о принудительном изъятии акций пяти предприятий стратегического значения – "Укрнафта", "Укртатнафта", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ" и "Мотор Січ". Их управление передали Министерству обороны, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. 

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что пять изъятых в Украине стратегических предприятий круглосуточно будут работать на оборону.

1 февраля 2023 года СБУ объявила Богуслаеву о подозрении в финансировании террористической организации "ДНР" через уплату "налогов" и "сборов".

25 февраля Евросоюз внес Богуслаева в свой санкционный список.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СБУ, бизнес, доходы, вертолет, тендер, Мотор Січ, госизмена, благотворительный фонд , бенефициар, активы, финансы, компании
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