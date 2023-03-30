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"Гражданин УССР" и "последователь Стремоусова". СБУ заявила о задержании в Одессе агента ФСБ, наводившего ракеты на электроподстанции

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Мужчину задержали при выполнении им "разведывательного задания", говорят в СБУ
Мужчину задержали при выполнении им "разведывательного задания", говорят в СБУ
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины задержала в Одессе агента ФСБ, который разведывал позиции украинских военных и наводил российские ракеты на местные электроподстанции. Об этом заявили в пресс-центре СБУ.

Как утверждают в спецслужбе, задержанный – местный "последователь" погибшего херсонского коллаборанта Кирилла Стремоусова.

По данным следствия, мужчина пытался организовать в Одессе пропагандистскую сеть, агитировавшую местных жителей поддержать российских захватчиков. Он также администрировал несколько пророссийских Telegram-каналов, где разгонял дезинформацию о ситуации на южном фронте и пытался дискредитировать силы обороны Украины.

"В дальнейшем агент выполнял дополнительные задания своего "куратора" из ФСБ. В частности, собирал разведданные о местах базирования сил обороны в регионе. Кроме того, он передавал агрессору координаты местной критической инфраструктуры, в том числе электроподстанций. Соответствующую информацию оккупанты использовали для подготовки и осуществления прицельных ракетных ударов по украинским энергообъектам", – указывается в сообщении.

Пресс-центр опубликовал скриншот предположительно переписки мужчины с куратором, а также фото бейджика прессы с надписью "Удостоверение журналиста, гражданина УССР по праву рождения". 

В СБУ отметили, что задержали подозреваемого во время выполнения им разведывательного задания.

На основании собранных доказательств фигурант уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

В настоящее время он находится под стражей. 

Теги: СБУ, Одесса, пропаганда, ФСБ, война России против Украины, задержание, подозрение, Служба безопасности Украины, дезинформация, коллаборационизм
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