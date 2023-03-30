В Украине может до сих пор существовать сеть секретных агентов РФ – отчет британских аналитиков

Российским спецслужбам удалось завербовать крупную агентурную сеть в Украине до вторжения в 2022 году, но она не сработала, как планировалось, отметили британские аналитики Фото: depositphotos.com

"Предполагаемым механизмом победы России была внутренняя дестабилизация и дезорганизация Украины, которая должна была вывести из строя систему государственного и военного управления, подорвать общественное доверие в отношении государственных учреждений, снизить национальную устойчивость и минимизировать помощь Украине от международных партнеров", – говорится в отчете.

Как отметили аналитики, российские военные были уверены, что их встретит "неустойчивое или плохо организованное сопротивление". Вторжение России осуществлялось как военная демонстрация. РФ не планировала полноценные длительные боевые действия, считают эксперты.

"Маленькая группа планировщиков думала повторить успех операции по захвату Крыма в 2014 году", – сказано в документе.

Сеть агентов

Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) получила задачу готовить вторжение в Украину в 2021 году. Ей было необходимо подготовить разветвленную агентуру, поэтому осенью 2021 года российские агенты в Украине начали отправляться в краткосрочные отпуска на курорты Турции, Кипра и Египта, где они встречались со своими кураторами, сказано в отчете.

Как отметили расследователи, россияне хотели минимизировать запуск в Украине агентов из России. Вместо этого они вербовали на месте высокопоставленных агентов, которые "запустят свою сеть".

"Внутренняя дестабилизация была спровоцирована агентами российских спецслужб в Украине, в том числе внутри украинской разведки, правоохранительных органов, других государственных учреждений, политических партий, общественных и уголовных организаций", – сказано в отчете.

На сегодняшний день украинская разведка и ее иностранные партнеры раскрыли часть этой сети, заявили аналитики. Но в то же время они добавили, что не все российские агенты и их операции были разоблачены.

"Значительная часть российских агентов как в Украине, так и в других странах активно продолжают свою деятельность", – сказано в отчете.

Также россияне пытались проникнуть в украинское государство на высшем уровне через его институции путем вербовки, пишут эксперты. Они хотели мобилизовать большое количество подчиненных, чтобы те следовали их указаниям так, чтобы никто не догадывался, что они работают в интересах России.

Но планы ФСБ не удались, заявили аналитики. Как сказано в отчете, многие агенты, которые "работали" за финансовое вознаграждение, на самом деле были недостаточно преданы делу идеологически и стали осуждать последствия российской агрессии против Украины.

"Например, тот же полицейский, понимая, что информация, которую его попросили предоставить, может быть использована для направления российских танков в города Украины, не захочет сотрудничать с россиянами и решит, что существуют риски значительно большие, чем получение материального вознаграждения. Тот, кто ранее замечал незначительные последствия своих действий как курьера между Украиной и РФ, теперь ощутил, что должен защищать свою семью от воздушных атак. Таким образом, многие сети стали ненадежными уже в первые дни вторжения", – объяснили аналитики.

Так многие члены сети агентов разорвали связь со своими российскими кураторами, добавили эксперты.

Вторжение в Украину

Как отметили аналитики, российское руководство думало, что удастся захватить территории, договорившись с местными властями.

"В первые часы вторжения российские высокопоставленные чиновники звонили украинским высокопоставленным чиновникам, призывая их к пассивности во избежание кровопролития", – пишут аналитики.

26 февраля министр обороны Украины Алексей Резников получил от министра обороны России Сергея Шойгу предложение о капитуляции Украины, напомнили эксперты.

Аналитики подчеркнули, что россияне плохо спроектировали "командную культуру" своих собственных сил, в том числе в Украине. Значительная часть чиновников среднего эшелона, являвшихся российскими агентами, просто перестали отвечать на сообщения в начале вторжения или покинули свои должности, разорвав цепи командования от центрального правительства до тактических подразделений. По версии экспертов, о российском вторжении было проинформировано меньшинство, и агенты, которые в Украине "работали" на РФ, не знали о планах Кремля.

Оккупированная территория

В то же время Россия смогла частично реализовать свой план на захваченных территориях, пишут аналитики.

Для каждой из областей, предназначенных для захвата, ФСБ создала временные оперативные группы, а подход к установлению оккупационной администрации "был систематическим", говорят эксперты. На оккупированных территориях разные части контрразведывательного аппарата начали выполнять поставленные задачи, в частности, с того, что приглашали на встречи с группой гражданских лидеров, сказано в документе.

Оккупационным администрациям и гарнизонам помогали сотрудники местных правоохранительных органов и государственные служащие, завербованные перед войной как агенты российских спецслужб. Согласно некоторым довоенным оценкам, эти люди должны были захватить местные органы власти и затем передать их россиянам. На самом деле завербованных агентов было гораздо меньше. К примеру, из 800 российских агентов, обнаруженных в оккупированных районах Харьковской области, большинство были младшими чиновниками в местных органах власти.

Кроме того, на захваченных территориях россияне жестоко подавляли сопротивление, добавили аналитики. Оккупанты запугивали местных жителей и проводили обыски.

"Сильная сторона российских неконвенционных средств ведения войны – это систематическая методология репрессий на оккупированных территориях", – заявили аналитики.

РФ планировала аннексировать захваченные территории так же, как и Крым: завербовать или запугать население, назначить на руководящие должности коллаборантов и увеличить военное присутствие.

Выводы

"Российским спецслужбам удалось завербовать крупную агентурную сеть в Украине до вторжения, и значительная часть механизма поддержки осталась жизнеспособной после вторжения, обеспечивая постоянный поток агентурной разведывательной информации для сил россиян", – заявили эксперты.

В то же время российским спецслужбам "не хватает самосознания либо честности, чтобы точно отчитываться о собственных усилиях", добавили они. Как объяснили расследователи, в России существует системная проблема чрезмерной отчетности о своих успехах и сокрытия недостатков перед начальством. Об этом свидетельствует то, что россияне дали такую "оптимистичную оценку российской агентурной сети" в Украине.

Еще одна "значительная уязвимость" подхода России заключается в том, что он шаблонен, добавили эксперты. Россияне использовали формы и методы советского периода и из-за масштабов не учли индивидуальность ситуаций, резюмировали аналитики.