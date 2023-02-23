Буданов: В окружении Путина есть агенты украинской разведки. Находить таких людей с каждым днем становится все легче

Буданов подчеркнул, что агентам в окружении Путина (на фото) не верят на слово, поэтому ГУР проверяет всю полученную от них информацию Фото: ЕРА

"О количестве не скажу. Они есть. И поскольку ситуация в Российской Федерации действительно ухудшается с каждым днем, то находить людей, которые идут на сотрудничество, каждый день становится все легче", – отметил Буданов.

По его словам, основная мотивация таких людей – получить возможность "нормального существования" в будущем, поскольку Украина плотно работает со многими странами мира.

Он подчеркнул, что агентам в окружении Путина не верят на слово, поэтому ГУР проверяет всю полученную от них информацию.

"Это очень легко проверяется. Мы верим не словам, а только фактам. Если человек говорит, что завтра пойдет дождь, а дождь не пошел. Но он говорит: "Ошибся, вот послезавтра точно будет". А послезавтра он тоже не пошел. Возможно, он ошибся, но в таком случае будет ли доверие такому лицу? Нет, не будет", – пояснил Буданов.

Представитель ГУР Андрей Черняк говорил, что люди, которые предоставляют информацию украинской разведке, находятся даже в высших эшелонах Кремля.