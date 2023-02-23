Буданов: В окружении Путина есть агенты украинской разведки. Находить таких людей с каждым днем становится все легче

"О количестве не скажу. Они есть. И поскольку ситуация в Российской Федерации действительно ухудшается с каждым днем, то находить людей, которые идут на сотрудничество, каждый день становится все легче", – отметил Буданов.
По его словам, основная мотивация таких людей – получить возможность "нормального существования" в будущем, поскольку Украина плотно работает со многими странами мира.
Он подчеркнул, что агентам в окружении Путина не верят на слово, поэтому ГУР проверяет всю полученную от них информацию.
"Это очень легко проверяется. Мы верим не словам, а только фактам. Если человек говорит, что завтра пойдет дождь, а дождь не пошел. Но он говорит: "Ошибся, вот послезавтра точно будет". А послезавтра он тоже не пошел. Возможно, он ошибся, но в таком случае будет ли доверие такому лицу? Нет, не будет", – пояснил Буданов.
Представитель ГУР Андрей Черняк говорил, что люди, которые предоставляют информацию украинской разведке, находятся даже в высших эшелонах Кремля.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. По данным СБУ, Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился. ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.
Некоторые аналитики высказывают предположения, что военное поражение в Украине может привести к смене власти в России. Обозреватель сайта NV, ведущий "Радио NV" Иван Яковина считает, что Путин уже теряет власть и становится "страшной обузой" даже для своего окружения.
Путин кажется "более изолированным, чем когда-либо", и чувствует "потерю друзей" как в России, так и за ее пределами, писала по итогам 2022 года The Washington Post.
Режим в России сменится в результате бунта населения, который является только вопросом времени, считает спикер ГУР МО Андрей Юсов.