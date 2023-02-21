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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия увеличила интенсивность обстрелов украинских больниц и образовательных учреждений – британская разведка

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Рост жертв среди мирных украинцев связан с неразборчивым использованием РФ артиллерии и других систем огня минобороны Великобритании
Рост жертв среди мирных украинцев связан с неразборчивым использованием РФ артиллерии и других систем огня – минобороны Великобритании
Фото: ЕРА

Атакуя ракетами Украину, Россия не выбирает военные объекты, что ведет к росту жертв среди гражданского населения. Об этом говорится в сводке военной разведки, которую министерство обороны Великобритании опубликовало 21 февраля в Twitter.

Разведка приводит статистику управления Верховного комиссара ООН по правам человека: по состоянию на 13 февраля 2023 года оно зафиксировало 18 955 жертв среди гражданского населения Украины с начала полномасштабного вторжения РФ. Среди них  – 7199 убитых и 11 756 раненых. При этом в ООН считают, что реальные цифры значительно больше.

Согласно другому независимому анализу, на который ссылается офис Верховного комиссара, количество погибших мирных жителей достигло 16 тыс. Наибольшее количество жертв – в Донецкой, Луганской и Запорожской областях, говорится в сообщении.

"В январе 2023 года наблюдалась очень высокая интенсивность и тенденция к увеличению ущерба как медицинским, так и образовательным учреждениям. Эти инциденты и рост жертв среди гражданского населения в значительной степени связаны с неразборчивым использованием РФ артиллерии и других систем огня по большим площадям", – считают в минобороны Великобритании.

Контекст:

С начала осени прошлого года до атаки 18 февраля РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе

6 февраля Управление Верховного комиссара по правам человека ООН опубликовало обновленные данные о жертвах войны в Украине среди гражданского населения. По официальным данным, с начала полномасштабного вторжения зафиксировано 18 817 убитых и раненых мирных жителей.

Теги: ООН, Великобритания, разведка, раненые, армия РФ, жертвы, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, погибшие, российские оккупанты
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