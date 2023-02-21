Россия увеличила интенсивность обстрелов украинских больниц и образовательных учреждений – британская разведка

Разведка приводит статистику управления Верховного комиссара ООН по правам человека: по состоянию на 13 февраля 2023 года оно зафиксировало 18 955 жертв среди гражданского населения Украины с начала полномасштабного вторжения РФ. Среди них – 7199 убитых и 11 756 раненых. При этом в ООН считают, что реальные цифры значительно больше.

"В январе 2023 года наблюдалась очень высокая интенсивность и тенденция к увеличению ущерба как медицинским, так и образовательным учреждениям. Эти инциденты и рост жертв среди гражданского населения в значительной степени связаны с неразборчивым использованием РФ артиллерии и других систем огня по большим площадям", – считают в минобороны Великобритании.

Согласно другому независимому анализу, на который ссылается офис Верховного комиссара, количество погибших мирных жителей достигло 16 тыс. Наибольшее количество жертв – в Донецкой, Луганской и Запорожской областях, говорится в сообщении.

Контекст:

С начала осени прошлого года до атаки 18 февраля РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе.

6 февраля Управление Верховного комиссара по правам человека ООН опубликовало обновленные данные о жертвах войны в Украине среди гражданского населения. По официальным данным, с начала полномасштабного вторжения зафиксировано 18 817 убитых и раненых мирных жителей.