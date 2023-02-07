ООН насчитала в Украине 7155 жертв среди мирных жителей с начала полномасштабной войны

За последний месяц с 1-го по 31 января 2023 года зафиксировано 697 жертв среди мирного населения в Украине, из них 177 убитых (67 мужчин, 48 женщин, четыре девочки, пять мальчиков, а также 53 взрослых, пол которых пока неизвестен) и 520 раненых (153 мужчины, 81 женщина, девять девочек, 13 мальчиков, а также 12 детей и 252 взрослых, пол которых пока неизвестен).

Из этого числа 163 убитых и 468 раненых в 107 населенных пунктах областей и территорий, находившихся под контролем украинского правительства на момент возникновения потерь. Это составляет 91% от общего числа жертв. На оккупированных территориях в шести населенных пунктах в районах Луганской и Донецкой областей – 14 убитых и 52 раненых, что составляет 9% от общего числа.

Взрывное оружие широкого действия стало причиной 95% случаев – 167 убитых и 495 раненых. Мины и взрывоопасные пережитки войны составили 5% случаев гибели или ранения – 10 убитых и 25 раненых.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, по данным на 5 февраля 2023 года, зафиксировано 18 817 жертв среди гражданского населения в Украине. Из них 7155 убитых и 11 662 раненых.

Среди убитых – 2853 мужчины, 1927 женщин, 180 девочек и 226 мальчиков, а также 32 ребенка и 1937 взрослых, пол которых еще неизвестен. Ранено 2576 мужчин, 1833 женщины, 248 девочек и 339 мальчиков, а также 264 ребенка и 6402 взрослых, пол которых неизвестен.

В Донецкой и Луганской областях – 10 092 пострадавших, из них 4172 убитых и 5920 раненых. В их числе на подконтрольной украинскому правительству территории – 7888 жертв, среди них 3665 убитых и 4223 раненых. На территории, подконтрольной вооруженным силам России и связанным с ними вооруженным формированиям – 2204 жертвы, среди них 507 убитых и 1697 раненых.

В остальных подконтрольных правительству регионах на момент возникновения жертв ООН зафиксировала 2983 убитых и 5742 раненых, общее количество – 8725 человек.

Большинство зафиксированных жертв среди гражданского населения произошло в результате применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, реактивных снарядов и ударов с воздуха, отмечается в сообщении.

УВКПЧ подчеркивает, что фактические цифры убитых и раненых значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения.