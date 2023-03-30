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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Адвоката Монтян будут заочно судить за коллаборационизм – Офис генпрокурора

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Монтян предъявили подозрение по четырем статьям Уголовного кодекса Украины
Монтян предъявили подозрение по четырем статьям Уголовного кодекса Украины
Фото: Фоточки #МОНТЯН! / Telegram

При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора в суд направлен обвинительный акт в отношении гражданки Украины, которая является адвокатом. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора 30 марта.

Речь идет о Татьяне Монтян, отмечают СМИ.

"Расследованием установлено, что обвиняемая с марта 2022 года на пропагандистских каналах систематически публично высказывается по поводу общественно-политической ситуации в Украине", – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что адвокат оправдывает военную агрессию Российской Федерации, а также публично призывает к насильственному изменению или свержению конституционного строя Украины и изменению границ территории Украины.

Подозрение Монтян предъявили по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 109 – действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти;
  • ч. 1 и ч. 2 ст. 110 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
  • ч. 1 ст. 111-1 – коллаборационная деятельность;
  • ч. 3 ст. 436-2 – оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

Монтян сообщили о подозрении в начале февраля.

Контекст:

Монтян 50 лет. Она родилась в Крыму, жила в Киеве. В 2015 году баллотировалась на пост городского головы столицы, но заняла 12-е место, перед этим участвовала в выборах в Верховную Раду, но тоже не прошла, говорится на сайте движения "Чесно". 

Монтян с 2015 года включена в базу сайта "Миротворец" как "пособник террористов и российских оккупантов", "антиукраинский пропагандист", "провокатор", а также за "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины". По данным центра, она оказывает помощь боевикам и террористам, в том числе юридическую, и участвует в согласованных с боевиками информационных операциях против Украины.

В 2016 году Монтян назвала участников Революции достоинства "майдаунами", а после начала полномасштабной войны по приглашению РФ выступала на заседании Совбеза ООН, распространяла там пророссийскую пропаганду

Теги: Украина, Татьяна Монтян, расследование, обвинение, обвинительный акт, Офис генпрокурора, коллаборационизм
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