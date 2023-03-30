Адвоката Монтян будут заочно судить за коллаборационизм – Офис генпрокурора

Речь идет о Татьяне Монтян, отмечают СМИ.
"Расследованием установлено, что обвиняемая с марта 2022 года на пропагандистских каналах систематически публично высказывается по поводу общественно-политической ситуации в Украине", – говорится в сообщении.
В Офисе генпрокурора отметили, что адвокат оправдывает военную агрессию Российской Федерации, а также публично призывает к насильственному изменению или свержению конституционного строя Украины и изменению границ территории Украины.
Подозрение Монтян предъявили по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:
Монтян сообщили о подозрении в начале февраля.
Монтян 50 лет. Она родилась в Крыму, жила в Киеве. В 2015 году баллотировалась на пост городского головы столицы, но заняла 12-е место, перед этим участвовала в выборах в Верховную Раду, но тоже не прошла, говорится на сайте движения "Чесно".
Монтян с 2015 года включена в базу сайта "Миротворец" как "пособник террористов и российских оккупантов", "антиукраинский пропагандист", "провокатор", а также за "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины". По данным центра, она оказывает помощь боевикам и террористам, в том числе юридическую, и участвует в согласованных с боевиками информационных операциях против Украины.
В 2016 году Монтян назвала участников Революции достоинства "майдаунами", а после начала полномасштабной войны по приглашению РФ выступала на заседании Совбеза ООН, распространяла там пророссийскую пропаганду.