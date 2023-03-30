Адвоката Монтян будут заочно судить за коллаборационизм – Офис генпрокурора

Речь идет о Татьяне Монтян, отмечают СМИ.

"Расследованием установлено, что обвиняемая с марта 2022 года на пропагандистских каналах систематически публично высказывается по поводу общественно-политической ситуации в Украине", – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что адвокат оправдывает военную агрессию Российской Федерации, а также публично призывает к насильственному изменению или свержению конституционного строя Украины и изменению границ территории Украины.

Подозрение Монтян предъявили по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 109 – действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти;

ч. 1 и ч. 2 ст. 110 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

ч. 1 ст. 111-1 – коллаборационная деятельность;

ч. 3 ст. 436-2 – оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

Монтян сообщили о подозрении в начале февраля.