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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ФСБ проводит фильтрационные мероприятия в Крыму – Генштаб ВСУ

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Россияне продолжают нарушать права человека в Крыму, сообщает Генштаб
Россияне продолжают нарушать права человека в Крыму, сообщает Генштаб
Фото: depositphotos.com

В ряде населенных пунктов временно оккупированного Крыма российские захватчики продолжают оказывать давление на граждан Украины и нарушать права человека. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 30 марта.

"В частности, в Красноперекопске работники ФСБ проводят активные контрразведывательные мероприятия с сопровождением унизительных процедур фильтрации, осуществляя раздевание, допросы с избиением гражданского населения и тому подобное", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02bTfm2YmKFmHKFf2hCqPNGiU3nbr7HHSciXV2dE2nDovT1HcJTN7bWyiDF9NvS2cFl

В начале марта Генштаб сообщал, что в некоторые населенные пункты оккупированной части Херсонской области прибыли сотрудники российской ФСБ, враг усилил фильтрационные мероприятия на юге Украины.

В конце марта оперативное командование "Юг" сообщало, что в Крыму оккупанты усилили репрессии против крымских татар.

Контекст:

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. 24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

Полномасштабное вторжение России в Украину еще больше обострило ситуацию с правами человека в Крыму, сообщала первая замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

Теги: Крым, права человека, Генштаб ВСУ, ФСБ, допрос, избиение, Красноперекопск
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