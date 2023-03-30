ФСБ проводит фильтрационные мероприятия в Крыму – Генштаб ВСУ

"В частности, в Красноперекопске работники ФСБ проводят активные контрразведывательные мероприятия с сопровождением унизительных процедур фильтрации, осуществляя раздевание, допросы с избиением гражданского населения и тому подобное", – сказано в сообщении.
В начале марта Генштаб сообщал, что в некоторые населенные пункты оккупированной части Херсонской области прибыли сотрудники российской ФСБ, враг усилил фильтрационные мероприятия на юге Украины.
В конце марта оперативное командование "Юг" сообщало, что в Крыму оккупанты усилили репрессии против крымских татар.
Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. 24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.
После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.
Полномасштабное вторжение России в Украину еще больше обострило ситуацию с правами человека в Крыму, сообщала первая замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.