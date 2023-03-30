ФСБ проводит фильтрационные мероприятия в Крыму – Генштаб ВСУ

"В частности, в Красноперекопске работники ФСБ проводят активные контрразведывательные мероприятия с сопровождением унизительных процедур фильтрации, осуществляя раздевание, допросы с избиением гражданского населения и тому подобное", – сказано в сообщении.

В начале марта Генштаб сообщал, что в некоторые населенные пункты оккупированной части Херсонской области прибыли сотрудники российской ФСБ, враг усилил фильтрационные мероприятия на юге Украины.

В конце марта оперативное командование "Юг" сообщало, что в Крыму оккупанты усилили репрессии против крымских татар.