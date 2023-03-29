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Взрыв в ростовском управлении ФСБ мог произойти из-за беспилотника – СМИ

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Одна из версий взрыва и пожара в ФСБ в Ростове-на-Дону попытка разобрать ударный БПЛА, который приняли за разведывательный
Одна из версий взрыва и пожара в ФСБ в Ростове-на-Дону – попытка разобрать ударный БПЛА, который приняли за разведывательный
Фото: EPA

Пожар 16 марта в здании пограничного управления Федеральной службы безопасности в Ростове-на-Дону (Россия) мог стать последствием взрыва украинского беспилотника, который сотрудники ФСБ пытались самостоятельно разобрать. Об этом 29 марта написал российский Telegram-канал Baza.

Сообщается, что одна из версий инцидента – неполадки с электропроводкой, повлекшие взрыв горюче-смазочных материалов.

Однако активнее, по данным Baza, проверяется другая версия, согласно которой в здании мог взорваться беспилотник, обнаруженный незадолго до взрыва на территории Ростовской области. Принадлежность беспилотника не уточняется.

"Решив, что это разведывательный дрон, его забрали сотрудники спецслужб и отвезли в погрануправление. Там, вероятнее всего, силовики попытались самостоятельно осмотреть БПЛА и, если получится, достать запись с камеры, которой он оборудован", – пишет Baza.

Была ли попытка разобрать дрон личной инициативой сотрудников или приказом руководства, устанавливает проверка.

"Однако при разборе БПЛА взорвался, а затем огонь перекинулся на склад. Трое сотрудников, разбиравших беспилотник, погибли", – отмечается в сообщении.

По информации Baza, начальство ФСБ "осталось недовольно" результатами проверки ростовского погрануправления. Выяснилось, что его сотрудники "не всегда следовали четким должностным инструкциям, а также правилам техники безопасности".

Контекст:

16 марта в здании пограничного управления ФСБ РФ по Ростовской области в Ростове-на-Дону произошел пожар. СМИ сообщали, что в результате начали детонировать боеприпасы. Здание частично обрушилось.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал причиной замыкание электропроводки внутри помещения. По его словам, распространившийся огонь послужил причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами.

ФСБ РФ называла официальной причиной пожара возгорание в ремонтной мастерской гаражного бокса управления. По ее данным, вспыхнули горюче-смазочные материалы, что повлекло взрыв и "частичное разрушение здания". Местные СМИ 20 марта писали о четырех погибших и пяти пострадавших в результате взрыва и пожара.

Теги: Россия, Украина, пожар, взрыв, ФСБ, Ростовская область, боеприпасы, беспилотники, Ростов-на-Дону, страна-агрессор, российская агрессия, спецслужбы, война России против Украины, пострадавшие, взрывы, разрушения, погибшие, силовики, российские оккупанты, дрон-камикадзе
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