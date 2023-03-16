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В пожаре в здании ФСБ в Ростове-на-Дону погибло как минимум три человека

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Пожар в здании ФСБ произошел 16 марта
Пожар в здании ФСБ произошел 16 марта
Фото: Privet-Rostov.ru - новости Ростов-на-Дону / Telegram

В результате пожара на территории погрануправления ФСБ Ростовской области в Ростове-на-Дону погибло три человека. Об этом сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

Российские спасатели сообщили, что во время разбора завалов на месте пожара нашли тело третьего погибшего.

До этого в экстренных службах сообщали о двух погибших, двух пострадавших и нескольких людях, пропавших без вести.

По официальному сообщению ФСБ РФ, пожар в здании начался в 12.20 (11.20 по Киеву) в ремонтной мастерской гаражного бокса аппарата. Загорелись горюче-смазочные материалы, что повлекло взрыв и частичное разрушение строения.

Контекст:

16 марта в здании пограничного управления ФСБ РФ по Ростовской области в Ростове-на-Дону произошел пожар. СМИ сообщали, что в результате начали детонировать боеприпасы. 

Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал причиной замыкание электропроводки внутри помещения. По его словам, распространившийся огонь послужил причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, пожар, взрыв, ФСБ, Ростов, спасатели, пострадавшие, разрушения, погибшие
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