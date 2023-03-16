В пожаре в здании ФСБ в Ростове-на-Дону погибло как минимум три человека

Российские спасатели сообщили, что во время разбора завалов на месте пожара нашли тело третьего погибшего.

До этого в экстренных службах сообщали о двух погибших, двух пострадавших и нескольких людях, пропавших без вести.

По официальному сообщению ФСБ РФ, пожар в здании начался в 12.20 (11.20 по Киеву) в ремонтной мастерской гаражного бокса аппарата. Загорелись горюче-смазочные материалы, что повлекло взрыв и частичное разрушение строения.