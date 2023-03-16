В результате пожара в здании ФСБ в российском Ростове-на-Дону есть погибший, жителей соседних домов эвакуируют

В результате пожара погиб один человек Фото: 161.RU | Новости Ростова / Telegram

Источник добавил, что пожар произошел в результате взрыва.

Корреспондент агентства сообщает, что жильцов близлежащих домов эвакуировали. Это жилой дом по улице Сиверса, 26 и студенческое общежитие таможенной академии на Сиверса, 24. Здание, в котором произошел пожар, находится по улице Сиверса, 20.

В администрации города отметили, что угрозы для жителей многоквартирных домов, расположенных рядом с местом ЧП, нет. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко выехал на место происшествия.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев озвучил причину происшествия. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки внутри помещения, написал он в Telegram.

Распространившийся огонь послужил причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами. Пожар распространился на площади 800 м², в результате произошло обрушение двух стен.