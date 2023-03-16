ГОРДОН
 
 
МИР

В результате пожара в здании ФСБ в российском Ростове-на-Дону есть погибший, жителей соседних домов эвакуируют

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В результате пожара погиб один человек
В результате пожара погиб один человек
Фото: 161.RU | Новости Ростова / Telegram

При пожаре в здании погрануправления ФСБ по региону в Ростове-на-Дону (Россия) 16 марта погиб один человек, двое пострадали. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на полученную от экстренных служб информацию.

Источник добавил, что пожар произошел в результате взрыва.

Корреспондент агентства сообщает, что жильцов близлежащих домов эвакуировали. Это жилой дом по улице Сиверса, 26 и студенческое общежитие таможенной академии на Сиверса, 24. Здание, в котором произошел пожар, находится по улице Сиверса, 20.

В администрации города отметили, что угрозы для жителей многоквартирных домов, расположенных рядом с местом ЧП, нет. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко выехал на место происшествия.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев озвучил причину происшествия. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки внутри помещения, написал он в Telegram.

Распространившийся огонь послужил причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами. Пожар распространился на площади 800 м², в результате произошло обрушение двух стен. 

Контекст:

16 марта в здании пограничного управления ФСБ РФ по Ростовской области в Ростове-на-Дону произошел пожар. СМИ сообщали, что в результате начали детонировать боеприпасы. Сообщалось о двух пострадавших, один из которых был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, пожар, ФСБ, Ростов-на-Дону, происшествия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Лайфхак по уходу за цветами. Как сделать, чтобы срезанные розы и другие растения стояли долго
Лайфхак по уходу за цветами. Как сделать, чтобы срезанные розы и другие растения стояли долго
Галина ГРИШИНА
42-летняя дочь Ющенко сообщила о госпитализации в "Феофанию"
42-летняя дочь Ющенко сообщила о госпитализации в "Феофанию"
Галина ГРИШИНА
51-летний Хименес-Браво показал, как выглядел до того, как начал заниматься спортом
51-летний Хименес-Браво показал, как выглядел до того, как начал заниматься спортом
Галина ГРИШИНА
Девушка Налчаджиоглу показала картину, которую создала сама
Девушка Налчаджиоглу показала картину, которую создала сама
57-летняя Херли показала, как изменилась за 30 лет. Поклонники заявили, что она стала красивее
57-летняя Херли показала, как изменилась за 30 лет. Поклонники заявили, что она стала красивее
Галина ГРИШИНА
  Некоглай: Когда я только приехал в Москву, за два месяца заработал где-то $1,5 млн
  Некоглай: Когда я только приехал в Москву, за два месяца заработал где-то $1,5 млн G
Дмитрий ГОРДОН
Натуральные конфеты с бананами и финиками. Рецепт, доступный даже для детей
Натуральные конфеты с бананами и финиками. Рецепт, доступный даже для детей
Тринчер показала шрам, оставшийся после увеличения груди
Тринчер показала шрам, оставшийся после увеличения груди
Дорофеева снялась сидя на стуле с разведенными ногами. Фото
Дорофеева снялась сидя на стуле с разведенными ногами. Фото
"Очень смешно!" Гордон показал, как россияне покатались на верблюде
"Очень смешно!" Гордон показал, как россияне покатались на верблюде
35-летняя plus size модель Грэм снялась без одежды и белья
35-летняя plus size модель Грэм снялась без одежды и белья
Боржемская снялась в прозрачном платье в полный рост
Боржемская снялась в прозрачном платье в полный рост
Маникюр в стиле Disney. Пять самых ярких вариантов дизайна для длинных и коротких ногтей
Маникюр в стиле Disney. Пять самых ярких вариантов дизайна для длинных и коротких ногтей
Галина ГРИШИНА
Украина впервые победила в конкурсе национальных костюмов на "Мисс Вселенная"
Украина впервые победила в конкурсе национальных костюмов на "Мисс Вселенная"
Галина ГРИШИНА
  Как приготовить вкусные ватрушки с сочной творожной начинкой. Простой рецепт от украинского кулинарного эксперта
  Как приготовить вкусные ватрушки с сочной творожной начинкой. Простой рецепт от украинского кулинарного эксперта
Галина ГРИШИНА
Синдром сухого глаза. Врачи назвали основные причины возникновения и способы профилактики
Синдром сухого глаза. Врачи назвали основные причины возникновения и способы профилактики
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В миниатюрных трусах и топе. Мишина в нижнем белье снялась в полный рост (166198)
2
Стилисты назвали самую актуальную длину волос для женщин старше 50 лет (53213)
3
Тина Кароль в ультрамини подняла подол платья в гостиничном номере перед зеркалом. Видео (44967)
4
"Я была одержима своим телом". Мишина в трусах выставила бедро перед зеркалом (38156)
5
Лонгория, Кидман и другие. Семь худших нарядов церемонии "Оскар 2023". Фото (35881)
6
47-летняя Джоли показала "самую красивую прическу этой весны". Фото до и после (29516)
7
Интервью Гранта на "Оскаре", где он с презрением закатывает глаза, стало вирусным в сети. Видео (28490)
8
Мирзоян высказался о творчестве Винника, который был ведущим на его свадьбе с Тоней Матвиенко (26590)
 
 
 
 