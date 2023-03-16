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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Борисполе на АЗС загорелась цистерна с бензином

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Спасатели ликвидировали пожар на АЗС
Спасатели ликвидировали пожар на АЗС
Фото: Головне управління ДСНС України у Київській області / Facebook

В Борисполе Киевской области произошел крупный пожар на заправочной станции. Об этом сообщил глава Нацполиции Киевской области Андрей Небытов 16 марта в Telegram.

Водитель грузовика с цистерной рассказал, что около пяти утра он направлялся в Черкассы, остановился на АЗС, включил отопление, а через некоторое время увидел возгорание под кабиной. В цистерне находилось 10 тыс. л горючего.

"К счастью, благодаря своевременной работе сотрудников ГСЧС Киевской области удалось потушить пожар и избежать возгорания в резервуарах автозаправочной станции", – написал Небытов.

Управление ГСЧС Киевской области сообщило, что пожар был ликвидирован в 7.33.

"Спасены горюче-смазочные материалы, помещение АЗС, шиномонтаж, склад шин, пять емкостей с горючим и шесть емкостей со смазкой.

Погибшие и пострадавшие не обнаружены", – отметили в ГСЧС.

https://www.facebook.com/MNSKOB/posts/pfbid0VYXPKzQtUdPcgjc9nPye4Mo4H6tMG9DErpUT2uw4HYpkZ5hLGFXc1BmaHCyubs3cl

Телерадиостудия "Борисполь" также опубликовала фото пожара на АЗС в Facebook.

https://www.facebook.com/boryspilTV/posts/pfbid0SruAqBv3YsLQopgSmY63z98KT1UY7f3U4Uvd2XyLYJRE7x1MbpYif86UL6W4c6mKl

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: пожар, ГСЧС, Борисполь, Киевская область, АЗС, Андрей Небытов
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