В Борисполе на АЗС загорелась цистерна с бензином

Спасатели ликвидировали пожар на АЗС Фото: Головне управління ДСНС України у Київській області / Facebook

Водитель грузовика с цистерной рассказал, что около пяти утра он направлялся в Черкассы, остановился на АЗС, включил отопление, а через некоторое время увидел возгорание под кабиной. В цистерне находилось 10 тыс. л горючего.

"К счастью, благодаря своевременной работе сотрудников ГСЧС Киевской области удалось потушить пожар и избежать возгорания в резервуарах автозаправочной станции", – написал Небытов.

Управление ГСЧС Киевской области сообщило, что пожар был ликвидирован в 7.33.

"Спасены горюче-смазочные материалы, помещение АЗС, шиномонтаж, склад шин, пять емкостей с горючим и шесть емкостей со смазкой.

Погибшие и пострадавшие не обнаружены", – отметили в ГСЧС.

Телерадиостудия "Борисполь" также опубликовала фото пожара на АЗС в Facebook.