На месте пожара в ростовском ФСБ нашли уже четыре трупа. Пять человек в больнице – СМИ

Погибшего нашли на первом этаже под обвалившимися руинами второго. Тело сгорело "практически полностью", рассказал источник.
Общее количество жертв пожара достигло четырех. Пять человек ранены, пишет 161.RU. До этого в экстренных службах сообщали о двух погибших, двух пострадавших и нескольких лицах, пропавших без вести.
ФСБ РФ называет официальной причиной пожара возгорание в ремонтной мастерской гаражного бокса управления. По ее данным, вспыхнули горюче-смазочные материалы, что повлекло взрыв и "частичное разрушение здания".
16 марта в здании пограничного управления ФСБ РФ по Ростовской области в Ростове-на-Дону произошел пожар. СМИ сообщали, что в результате начали детонировать боеприпасы.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал причиной замыкание электропроводки внутри помещения. По его словам, распространившийся огонь послужил причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами.