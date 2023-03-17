На месте пожара в ростовском ФСБ нашли уже четыре трупа. Пять человек в больнице – СМИ

Власти назвали причиной пожара замыкание, но СМИ пишут о взрыве Фото: Privet-Rostov.ru - новости Ростов-на-Дону / Telegram

Погибшего нашли на первом этаже под обвалившимися руинами второго. Тело сгорело "практически полностью", рассказал источник.

Общее количество жертв пожара достигло четырех. Пять человек ранены, пишет 161.RU. До этого в экстренных службах сообщали о двух погибших, двух пострадавших и нескольких лицах, пропавших без вести.

ФСБ РФ называет официальной причиной пожара возгорание в ремонтной мастерской гаражного бокса управления. По ее данным, вспыхнули горюче-смазочные материалы, что повлекло взрыв и "частичное разрушение здания".



