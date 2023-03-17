ГОРДОН
 
 
МИР

На месте пожара в ростовском ФСБ нашли уже четыре трупа. Пять человек в больнице – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Власти назвали причиной пожара замыкание, но СМИ пишут о взрыве
Власти назвали причиной пожара замыкание, но СМИ пишут о взрыве
Фото: Privet-Rostov.ru - новости Ростов-на-Дону / Telegram

На месте пожара в здании пограничного управления Федеральной службы безопасности в Ростове-на-Дону (Россия) найдено еще одно тело. Об этом 17 марта со ссылкой на источники сообщает местное издание 161.RU.

Погибшего нашли на первом этаже под обвалившимися руинами второго. Тело сгорело "практически полностью", рассказал источник.

Общее количество жертв пожара достигло четырех. Пять человек ранены, пишет 161.RU. До этого в экстренных службах сообщали о двух погибших, двух пострадавших и нескольких лицах, пропавших без вести.

ФСБ РФ называет официальной причиной пожара возгорание в ремонтной мастерской гаражного бокса управления. По ее данным, вспыхнули горюче-смазочные материалы, что повлекло взрыв и "частичное разрушение здания".


Контекст:

16 марта в здании пограничного управления ФСБ РФ по Ростовской области в Ростове-на-Дону произошел пожар. СМИ сообщали, что в результате начали детонировать боеприпасы. 

Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал причиной замыкание электропроводки внутри помещения. По его словам, распространившийся огонь послужил причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами.

Теги: Россия, пожар, взрыв, ФСБ, Ростовская область, жертвы, погибшие
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Мишина показала, как принимает душ
Мишина показала, как принимает душ
Джеджула рассказал, почему перестал общаться с сыном от Димопулос
Джеджула рассказал, почему перестал общаться с сыном от Димопулос
Галина ГРИШИНА
"Рубрика "Любимые видео". Галкин показал ролик с танцующей Пугачевой
"Рубрика "Любимые видео". Галкин показал ролик с танцующей Пугачевой
49-летняя Клум показала, как преобразилась с новой прической. Видео
49-летняя Клум показала, как преобразилась с новой прической. Видео
Галина ГРИШИНА
В корсетах и декольте. Тина Кароль опубликовала подборку концертных снимков
В корсетах и декольте. Тина Кароль опубликовала подборку концертных снимков
Без бюстгальтера и с голым пупом. Новая избранница Остапчука показала, в каком виде ходила в университет
Без бюстгальтера и с голым пупом. Новая избранница Остапчука показала, в каком виде ходила в университет
Виктория Бекхэм показала, как тренируется вместе с мужем
Виктория Бекхэм показала, как тренируется вместе с мужем
Галина ГРИШИНА
Названы четыре ошибочных убеждения о здоровье сердца: Если бы люди не верили в эти мифы, у кардиологов было бы гораздо меньше пациентов
Названы четыре ошибочных убеждения о здоровье сердца: Если бы люди не верили в эти мифы, у кардиологов было бы гораздо меньше пациентов
Галина ГРИШИНА
"Должна же быть совесть. Веселитесь дома!" Ефросинина возмутилась поведением в столичных ресторанах некоторых бизнесменов
"Должна же быть совесть. Веселитесь дома!" Ефросинина возмутилась поведением в столичных ресторанах некоторых бизнесменов
Галина ГРИШИНА
Можно ли заниматься сексом во время поста. Комментарий священника УГКЦ
Можно ли заниматься сексом во время поста. Комментарий священника УГКЦ
Галина ГРИШИНА
35-летняя plus-size-модель Грэм снялась, лежа в ванне
35-летняя plus-size-модель Грэм снялась, лежа в ванне
"Моя третья незапланированная собака". Кулеба рассказал о своем бульдоге, который родился в Мариуполе за пять дней до войны
"Моя третья незапланированная собака". Кулеба рассказал о своем бульдоге, который родился в Мариуполе за пять дней до войны
Галина ГРИШИНА
Как проверить яйца на свежесть. Простой лайфхак от фермера
Как проверить яйца на свежесть. Простой лайфхак от фермера
Галина ГРИШИНА
"Очень-очень плохо себя чувствую". Дорофеева из-за болезни перенесла свой концерт в Луцке
"Очень-очень плохо себя чувствую". Дорофеева из-за болезни перенесла свой концерт в Луцке
Галина ГРИШИНА
10 самых ярких идей для весеннего маникюра с трендовыми подсолнухами. Фото
10 самых ярких идей для весеннего маникюра с трендовыми подсолнухами. Фото
Галина ГРИШИНА
58-летняя Белуччи позировала для глянца, развалившись в кресле в черном боди
58-летняя Белуччи позировала для глянца, развалившись в кресле в черном боди
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я была одержима своим телом". Мишина в трусах выставила бедро перед зеркалом (74245)
2
Стилисты назвали самую актуальную длину волос для женщин старше 50 лет (68390)
3
47-летняя Джоли показала "самую красивую прическу этой весны". Фото до и после (64054)
4
Тина Кароль в ультрамини подняла подол платья в гостиничном номере перед зеркалом. Видео (58684)
5
Мирзоян высказался о творчестве Винника, который был ведущим на его свадьбе с Тоней Матвиенко (50223)
6
Дорофеева снялась сидя на стуле с разведенными ногами. Фото (31692)
7
64-летняя Джейми Ли Кертис показала, как выглядит на следующее утро после получения "Оскара" (23440)
8
"Вот-вот все покажу". Мишина вблизи продемонстрировала тело в нижнем белье с прорезями на груди и в паху (22016)
 
 
 
 