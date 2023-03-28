Колонна российских бронемашин "Ахмат" не сумела доехать до фронта через Крымский мост, уцелела только одна – ГУР

В ГУР отметили, что в колонне было пять машин Фото: gur.gov.ua

"Колонна из пяти машин 3-СТС 34-й отдельной мотострелковой бригады ехала по Крымскому мосту в направлении оккупированного Крыма. Впрочем, по официальным данным, преодолеть свой путь до конца им помешало "превышение скорости и несоблюдение безопасного расстояния во время движения в составе колонны", – говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что в результате "четыре из пяти машин нуждаются в значительном ремонте".

"Ахматы" ехали в Херсонскую область и должны были доукомплектовать подразделения оккупантов, которые действуют на приднепровском направлении", – объяснили украинские разведчики.

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