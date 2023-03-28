Колонна российских бронемашин "Ахмат" не сумела доехать до фронта через Крымский мост, уцелела только одна – ГУР

"Колонна из пяти машин 3-СТС 34-й отдельной мотострелковой бригады ехала по Крымскому мосту в направлении оккупированного Крыма. Впрочем, по официальным данным, преодолеть свой путь до конца им помешало "превышение скорости и несоблюдение безопасного расстояния во время движения в составе колонны", – говорится в сообщении.
В ГУР отметили, что в результате "четыре из пяти машин нуждаются в значительном ремонте".
"Ахматы" ехали в Херсонскую область и должны были доукомплектовать подразделения оккупантов, которые действуют на приднепровском направлении", – объяснили украинские разведчики.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Бронеавтомобили "Ахмат" Россия начала производить после полномасштабного вторжения в Украину, их заказывали чеченские силовики, пишут российские ресурсы.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Мост через Керченский пролив Россия начала строить после оккупации Крыма. Автомобильное движение по нему было открыто в 2018 году, железнодорожное – в 2019-м. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности. Украина и западные страны ввели санкции против причастных к строительству моста физических и юридических лиц.
В феврале 2022 года началось полномасштабное вторжение России в Украину, в том числе с территории Крыма.
Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожном полотне Крымского моста произошел сильный пожар, а также взорвалась часть автомобильной части моста. В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.