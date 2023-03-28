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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Колонна российских бронемашин "Ахмат" не сумела доехать до фронта через Крымский мост, уцелела только одна – ГУР

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В ГУР отметили, что в колонне было пять машин
В ГУР отметили, что в колонне было пять машин
Фото: gur.gov.ua

26 марта на Крымском мосту получили значительные повреждения российские бронеавтомобили "Ахмат", которые оккупанты планировали использовать в войне против Украины. Об этом 27 марта проинформировало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Колонна из пяти машин 3-СТС 34-й отдельной мотострелковой бригады ехала по Крымскому мосту в направлении оккупированного Крыма. Впрочем, по официальным данным, преодолеть свой путь до конца им помешало "превышение скорости и несоблюдение безопасного расстояния во время движения в составе колонны", – говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что в результате "четыре из пяти машин нуждаются в значительном ремонте".

"Ахматы" ехали в Херсонскую область и должны были доукомплектовать подразделения оккупантов, которые действуют на приднепровском направлении", – объяснили украинские разведчики.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Бронеавтомобили "Ахмат" Россия начала производить после полномасштабного вторжения в Украину, их заказывали чеченские силовики, пишут российские ресурсы.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Мост через Керченский пролив Россия начала строить после оккупации Крыма. Автомобильное движение по нему было открыто в 2018 году, железнодорожное – в 2019-м. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности. Украина и западные страны ввели санкции против причастных к строительству моста физических и юридических лиц.

В феврале 2022 года началось полномасштабное вторжение России в Украину, в том числе с территории Крыма.

Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожном полотне Крымского моста произошел сильный пожар, а также взорвалась часть автомобильной части моста. В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Крым, автомобили, война, разведка, вторжение, разведчики, ремонт, мост, война России против Украины, Крымский мост, автомобиль
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