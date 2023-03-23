Возможностей России вести войну хватит максимум до 2024 года – представитель ГУР Минобороны

По его словам, Кремль пытается адаптировать свой военно-промышленный комплекс: на заводах вводятся три рабочие смены, семидневная рабочая неделя и так далее. Но основная часть усилий сосредоточена на ремонте старого, а не создании нового оружия.
"Это все старая техника, разработки еще Советского Союза. Но главное – у них нет массового производства нового вооружения, потому что не хватает мощностей и иностранных комплектующих", – сказал Скибицкий.
Оценивая запас прочности экономических и военных ресурсов для продолжения войны, представитель ГУР Минобороны заявил, что дает РФ не более двух лет.
"Военная разведка Литвы говорит, что запас России – это два года. Мы также говорим, что они могут вести войну еще 2023-й – максимум 2024 год – все. Это если мы говорим о конвенциональной войне. А если усилить санкции, то этот запас будет еще меньше", – считает он.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – некие "демилитаризация и денацификация Украины". Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился, ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.
Развязанная Россией война в Украине закончится к лету 2023 года, спрогнозировал в октябре 2022 года начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.
19 января 2023 года спикер Объединенного комитета начальников штабов США полковник Дэйв Батлер озвучил предположение что Россия способна еще долго вести войну против Украины из-за большого человеческого ресурса. Он отметил, что у Украины гораздо меньшая армия но намного больше союзников. "Поэтому она может рассчитывать на длительную поддержку международного сообщества", – сказал он.