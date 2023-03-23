Возможностей России вести войну хватит максимум до 2024 года – представитель ГУР Минобороны

У РФ нет массового производства нового оружия, так как не хватает мощностей и иностранных комплектующих – Скибицкий Фото: gur.gov.ua

По его словам, Кремль пытается адаптировать свой военно-промышленный комплекс: на заводах вводятся три рабочие смены, семидневная рабочая неделя и так далее. Но основная часть усилий сосредоточена на ремонте старого, а не создании нового оружия.

"Это все старая техника, разработки еще Советского Союза. Но главное – у них нет массового производства нового вооружения, потому что не хватает мощностей и иностранных комплектующих", – сказал Скибицкий.

Оценивая запас прочности экономических и военных ресурсов для продолжения войны, представитель ГУР Минобороны заявил, что дает РФ не более двух лет.

"Военная разведка Литвы говорит, что запас России – это два года. Мы также говорим, что они могут вести войну еще 2023-й – максимум 2024 год – все. Это если мы говорим о конвенциональной войне. А если усилить санкции, то этот запас будет еще меньше", – считает он.