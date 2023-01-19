В Объединенном комитете начальников штабов США рассказали, как долго РФ сможет вести войну в Украине

"Россия, как вы знаете, очень-очень большая. Большая территория с соответствующим количеством населения. Поэтому я не хочу недооценивать способность России продолжать эту войну. Они имеют глубинный запас в своей армии и своем населении. Поэтому не знаю, как долго они смогут продержаться, но боюсь, что это может быть долго", – сказал он.

Батлер добавил, что надо учитывать важную вещь – у Украины гораздо меньшая армия. Но в то же время у Украины есть большое количество союзников.

"Если вы посмотрите на союзников НАТО, а также на нас в пятницу [когда состоится заседание контактной группы по вопросам обороны Украины], то украинцам подставляют плечо полсотни других стран, которые помогают им в защите, а не в агрессии против России. Именно в защите Украины. И поэтому она может рассчитывать на длительную поддержку международного сообщества", – отметил полковник.