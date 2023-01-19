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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Объединенном комитете начальников штабов США рассказали, как долго РФ сможет вести войну в Украине

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Батлер подчеркнул, что у Украины есть большое количество союзников, готовых помочь в защите страны
Батлер подчеркнул, что у Украины есть большое количество союзников, готовых помочь в защите страны
Фото: EPA

Россия имеет большой запас человеческого ресурса, а потому способна еще долго вести войну против Украины. Об этом заявил в интервью "Радіо Свобода" спикер Объединенного комитета начальников штабов США, полковник Дэйв Батлер.

"Россия, как вы знаете, очень-очень большая. Большая территория с соответствующим количеством населения. Поэтому я не хочу недооценивать способность России продолжать эту войну. Они имеют глубинный запас в своей армии и своем населении. Поэтому не знаю, как долго они смогут продержаться, но боюсь, что это может быть долго", – сказал он.

Батлер добавил, что надо учитывать важную вещь – у Украины гораздо меньшая армия. Но в то же время у Украины есть большое количество союзников.

"Если вы посмотрите на союзников НАТО, а также на нас в пятницу [когда состоится заседание контактной группы по вопросам обороны Украины], то украинцам подставляют плечо полсотни других стран, которые помогают им в защите, а не в агрессии против России. Именно в защите Украины. И поэтому она может рассчитывать на длительную поддержку международного сообщества", – отметил полковник.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – некие "демилитаризация и денацификация Украины". Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился, ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.

Развязанная Россией война в Украине закончится к лету 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, НАТО, армия, война, агрессия, вторжение, война России против Украины, Радио Свобода, войска
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