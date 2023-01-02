Сейсембаев: Больше двух с половиной лет война России с Украиной продлиться не может

"Сейчас ситуация больше склоняется в сторону затяжной войны, но какой бы затяжной война ни была, я думаю, больше двух – двух с половиной лет она продлиться не может. В современных реалиях это не может длиться долго", – сказал он.
Сейсембаев добавил, что именно во время этой войны Украина себя показала очень хорошо с точки зрения подготовки и боеспособности.
"Вся помощь, которая приходит в Украину сейчас, – я считаю, это не подачки, а именно то, что Украина заслужила свои отвагой, и в этом плане странам НАТО только учиться и учиться, как воевать", – сказал он.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – некие "демилитаризация и денацификация Украины". Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился, ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.
Развязанная Россией война в Украине закончится к лету 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.
По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.
Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".