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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Сейсембаев: Больше двух с половиной лет война России с Украиной продлиться не может

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Маргулан Сейсембаев дал прогноз по срокам окончания войны
Маргулан Сейсембаев дал прогноз по срокам окончания войны
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Война в Украине не будет продолжаться годами. Такое мнение высказал казахстанский инвестор и меценат, общественный деятель и бизнесмен Маргулан Сейсембаев в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Сейчас ситуация больше склоняется в сторону затяжной войны, но какой бы затяжной война ни была, я думаю, больше двух – двух с половиной лет она продлиться не может. В современных реалиях это не может длиться долго", – сказал он.

Сейсембаев добавил, что именно во время этой войны Украина себя показала очень хорошо с точки зрения подготовки и боеспособности.

"Вся помощь, которая приходит в Украину сейчас, – я считаю, это не подачки, а именно то, что Украина заслужила свои отвагой, и в этом плане странам НАТО только учиться и учиться, как воевать", – сказал он.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – некие "демилитаризация и денацификация Украины". Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился, ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.

Развязанная Россией война в Украине закончится к лету 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: военная помощь, прогноз, российская агрессия, война России против Украины, Маргулан Сейсембаев
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