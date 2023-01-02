Сейсембаев: Больше двух с половиной лет война России с Украиной продлиться не может

"Сейчас ситуация больше склоняется в сторону затяжной войны, но какой бы затяжной война ни была, я думаю, больше двух – двух с половиной лет она продлиться не может. В современных реалиях это не может длиться долго", – сказал он.

Сейсембаев добавил, что именно во время этой войны Украина себя показала очень хорошо с точки зрения подготовки и боеспособности.

"Вся помощь, которая приходит в Украину сейчас, – я считаю, это не подачки, а именно то, что Украина заслужила свои отвагой, и в этом плане странам НАТО только учиться и учиться, как воевать", – сказал он.

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