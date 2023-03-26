В Крыму оккупанты усилили репрессии против крымских татар – оперативное командование "Юг"

"Оккупанты активизировали во временно захваченном Крыму "контрдиверсионный режим" и давят на крымских татар. Главный акцент сделан на преследовании и усилении репрессий против коренного народа полуострова", – написал Назаров.
Так, по информации спикера, выросло число задержаний и выдач повесток крымским татарам. Также россияне увеличили количество сотрудников спецслужб, которые следят за коренным народом полуострова, и активно прослушивают телефоны.
Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. 24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.
После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.
Полномасштабное вторжение России в Украину еще больше обострило ситуацию с правами человека в Крыму, сообщала первая замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.
15 февраля 2023 года представительство президента Украины в Автономной Республике Крым сообщили, что Россия незаконно удерживает 181 политзаключенного, 116 из них – крымские татары.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.