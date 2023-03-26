В Крыму оккупанты усилили репрессии против крымских татар – оперативное командование "Юг"

Крым был оккупирован в 2014 году, а после начала полномасштабной войны РФ усилила там репрессии, сообщали в МИД Фото: armyinform.com.ua

"Оккупанты активизировали во временно захваченном Крыму "контрдиверсионный режим" и давят на крымских татар. Главный акцент сделан на преследовании и усилении репрессий против коренного народа полуострова", – написал Назаров.

Так, по информации спикера, выросло число задержаний и выдач повесток крымским татарам. Также россияне увеличили количество сотрудников спецслужб, которые следят за коренным народом полуострова, и активно прослушивают телефоны.