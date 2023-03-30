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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области взорвалась оставленная россиянами мина, есть погибший и раненый – ОВА

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В ОВА призвали местных жителей не посещать территории, которые еще не проверили саперы
В ОВА призвали местных жителей не посещать территории, которые еще не проверили саперы
Фото: Володимир Літвінов Бериславська РДА / Telegram

В Малой Александровке Херсонской области взорвалась мина, оставленная российскими оккупантами. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба областной военной администрации 30 марта.

"67-летний житель Малой Александровки пошел в лесополосу вблизи села, где и наткнулся на российскую взрывчатку. В результате детонации мины мужчина получил многочисленные ожоги тела и лица и сейчас находится в тяжелом состоянии. Медики борются за его жизнь", – говорится в сообщении.

В ОВА призвали местных жителей не посещать территории, где еще не провели работы саперы.

Позже в ОВА уточнили, что пострадавший ехал возле лесополосы на автомобиле с 37-летним товарищем.

"Из-за взрыва мины машина загорелась. Второй пострадавший – 37-летний мужчина – погиб на месте", – сообщили в администрации.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта 2023 года спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий. Наиболее загрязнены Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего.

Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсонская область, Херсонская ОГА, война России против Украины, пострадавшие, мины
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