В Херсонской области взорвалась оставленная россиянами мина, есть погибший и раненый – ОВА

В ОВА призвали местных жителей не посещать территории, которые еще не проверили саперы Фото: Володимир Літвінов Бериславська РДА / Telegram

"67-летний житель Малой Александровки пошел в лесополосу вблизи села, где и наткнулся на российскую взрывчатку. В результате детонации мины мужчина получил многочисленные ожоги тела и лица и сейчас находится в тяжелом состоянии. Медики борются за его жизнь", – говорится в сообщении.

В ОВА призвали местных жителей не посещать территории, где еще не провели работы саперы.

Позже в ОВА уточнили, что пострадавший ехал возле лесополосы на автомобиле с 37-летним товарищем.

"Из-за взрыва мины машина загорелась. Второй пострадавший – 37-летний мужчина – погиб на месте", – сообщили в администрации.