ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области автомобиль наехал на мину, есть погибшие и пострадавшие – ГСЧС

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Машина наехала на мину вблизи Барвенково
Машина наехала на мину вблизи Барвенково
Фото: EPA (архив)

В Изюмском районе Харьковской области автомобиль наехал на противотанковую мину. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram 28 марта.

"Двигаясь по грунтовой полевой дороге вблизи Барвенково, легковой автомобиль наехал на противотанковую мину. В результате взрыва два человека погибли сразу, еще два получили травмы", – говорится в сообщении.

В ГСЧС призвали местных жителей не передвигаться по неизвестным или непроверенным грунтовым дорогам.

"Не трогайте какие-либо подозрительные и незнакомые предметы. Не посещайте леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или находившиеся под вражеской оккупацией", – отметили в пресс-центре.

Контекст:

В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта 2023 года спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий. Наиболее загрязнены Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего.

В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.

Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов. По данным президента на 19 марта, пиротехники и взрывотехники обезвредили уже более 400 тыс. российских снарядов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ГСЧС, Харьковская область, Барвенково, война России против Украины, мины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Три самые необычные прически Зеленской: эффект мокрых волос, колосок и низкий хвост с локоном вместо резинки. Фото
Три самые необычные прически Зеленской: эффект мокрых волос, колосок и низкий хвост с локоном вместо резинки. Фото
Галина ГРИШИНА
В "Дії" стартовало голосование за членов нацжюри "Евровидения 2023"
В "Дії" стартовало голосование за членов нацжюри "Евровидения 2023"
Галина ГРИШИНА
Демин подтвердил, что путинисты Киркоров и Зверев предлагали ему интимные отношения
Демин подтвердил, что путинисты Киркоров и Зверев предлагали ему интимные отношения
Галина ГРИШИНА
Первое весеннее опрыскивание плодовых деревьев мочевиной. Советы опытных садоводов
Первое весеннее опрыскивание плодовых деревьев мочевиной. Советы опытных садоводов
Галина ГРИШИНА
Можно есть на завтрак и перед свиданием. Оладьи из лука. Легкий рецепт
Можно есть на завтрак и перед свиданием. Оладьи из лука. Легкий рецепт
  Ларина: Театр Вахтангова рассказывает байки, мол, "мы играем антивоенный спектакль", но при этом "сосем у Бастрыкина". Как такое может быть?
  Ларина: Театр Вахтангова рассказывает байки, мол, "мы играем антивоенный спектакль", но при этом "сосем у Бастрыкина". Как такое может быть? G
Дмитрий ГОРДОН
Девушка Налчаджиоглу показала свою дочь
Девушка Налчаджиоглу показала свою дочь
Сильно старит. Эксперт назвала ошибки в макияже, которые заметно прибавляют возраст
Сильно старит. Эксперт назвала ошибки в макияже, которые заметно прибавляют возраст
  Шоколадно-творожный пирог с лимонным вкусом. Удачный рецепт от украинского кондитера
  Шоколадно-творожный пирог с лимонным вкусом. Удачный рецепт от украинского кондитера
Галина ГРИШИНА
"Измены, шантаж с порно и долги лейбла". Экс-подопечная Потапа Gip С сделала новое скандальное заявление
"Измены, шантаж с порно и долги лейбла". Экс-подопечная Потапа Gip С сделала новое скандальное заявление
Элементарное действие сохранит плоды свежими. Что сделать, чтобы бананы не чернели. Простой лайфхак
Элементарное действие сохранит плоды свежими. Что сделать, чтобы бананы не чернели. Простой лайфхак
Лубутен, Свитолина с Монфисом, князь Альбер II и другие. В Монако состоялся Бал роз. Фото
Лубутен, Свитолина с Монфисом, князь Альбер II и другие. В Монако состоялся Бал роз. Фото
Галина ГРИШИНА
Как изменилась Пугачева за последние 10 лет. Фото до и после
Как изменилась Пугачева за последние 10 лет. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
"Не важно, что они говорят". Мишина снялась в мокром купальнике с разных ракурсов
"Не важно, что они говорят". Мишина снялась в мокром купальнике с разных ракурсов
Как сделать борщ красным. Четыре простых лайфхака от эксперта
Как сделать борщ красным. Четыре простых лайфхака от эксперта
Галина ГРИШИНА
В обязательном порядке. Что необходимо сделать на огороде в апреле
В обязательном порядке. Что необходимо сделать на огороде в апреле
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Каменских после заявления экс-подопечной Потапа о том, что он склонял ее к интиму, записала обращение: Необходимо срочное лечение (298998)
2
Экс-подопечная Потапа заявила, что он склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе (121103)
3
"Закрутилось так, что забеременела". Полякова рассказала, как в 23 года закрутила роман с 40-летним женатым бизнесменом и вышла за него замуж (92128)
4
Лорак после запрета выступать в РФ заявила, что никогда не помогала ВСУ, и назвала "конфликтом" вторжение России в Украину (46727)
5
Мишина поделилась свежим откровенным роликом в белье и сделала заявление (42077)
6
Как ухаживать за розами весной, чтобы они долго цвели летом. Садовод поделилась рецептом подкормки (21443)
7
Dantes впервые публично высказался о песне Дорофеевой, которую она записала со своим новым бойфрендом (21436)
8
"Измены, шантаж с порно и долги лейбла". Экс-подопечная Потапа Gip С сделала новое скандальное заявление (15718)
 
 
 
 