В Харьковской области автомобиль наехал на мину, есть погибшие и пострадавшие – ГСЧС

"Двигаясь по грунтовой полевой дороге вблизи Барвенково, легковой автомобиль наехал на противотанковую мину. В результате взрыва два человека погибли сразу, еще два получили травмы", – говорится в сообщении.
В ГСЧС призвали местных жителей не передвигаться по неизвестным или непроверенным грунтовым дорогам.
"Не трогайте какие-либо подозрительные и незнакомые предметы. Не посещайте леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или находившиеся под вражеской оккупацией", – отметили в пресс-центре.
В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта 2023 года спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий. Наиболее загрязнены Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего.
В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.
Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.
Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов. По данным президента на 19 марта, пиротехники и взрывотехники обезвредили уже более 400 тыс. российских снарядов.