В Харьковской области автомобиль наехал на мину, есть погибшие и пострадавшие – ГСЧС

"Двигаясь по грунтовой полевой дороге вблизи Барвенково, легковой автомобиль наехал на противотанковую мину. В результате взрыва два человека погибли сразу, еще два получили травмы", – говорится в сообщении.

В ГСЧС призвали местных жителей не передвигаться по неизвестным или непроверенным грунтовым дорогам.

"Не трогайте какие-либо подозрительные и незнакомые предметы. Не посещайте леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или находившиеся под вражеской оккупацией", – отметили в пресс-центре.